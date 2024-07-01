Türkiye ikincisi mülakatta elendi

Öğretmen ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Özgür Taşçı, hakimlik sınavında Türkiye 2.si olmasına rağmen mülakatta elendiğini belirterek, "Yaşanan tüm sorunların çözümü liyakat ve adaletten geçer" diyerek uygulamaya itiraz etti.

SEDAT SERDAR - ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

Matematik öğretmeni ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu Özgür Taşçı, hakimlik sınavında Türkiye 2.si olmasına rağmen mülakatta elendiğini belirterek, "Adalet mülkün temelidir. Ekonomi başta olmak üzere yaşanan tüm sorunların çözümü liyakat ve adaletten geçer. 1.5 dakika içerisinde elendim" ifadeleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi. Bursa'daki bir okulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Özgür Taşçı, sosyal medya hesabı (X'de) yaptığı açıklama ile mülakat sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Öğretmen olan Taşçı, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de 3,40 ortalama ile bitirdi. Başarıları sadece akademik kariyeri ile sınırlı kalmayan Taşçı, geçen yıl idari yargı hakim adaylığı sınavında Türkiye ikincisi, bu yıl ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavında Türkiye üçüncüsü oldu. Ancak, Taşçı, mülakatlarda elendi.

‘ÖĞRENCİLERİME ANLATAMIYORUM’

Özgür Taşçı, mülakat sürecindeki mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: "Görüyorum ki bir zamanlar mağdur olduklarını ileri sürenler, şimdi kendileri yeni mağdurlar yaratıyor, kul ve kamu hakkına giriyorlar. Ben 1.5 dakika içerisinde elendim. Ben ülkemi seviyorum, bu ülkeye ömrüm fırsat verdikçe de hizmet etmeye devam edeceğim." Mülakatlardaki haksızlıkların kendisini çaresiz hissettirdiğini ifade eden Taşçı, "Her cuma namazında hutbede Nahl 90. ayet okunurken acı çekiyorum. Evlatlarım bana 'Hocam, hakimlik düşünüyor musunuz?' diye sorduklarında onlara 'mülakat diye bir gerçek var çocuklar' diyemeyip gözlerindeki ışığı söndürmemek için susmaktan acı çekiyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN‘MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Taşçı'nın paylaşımı, Türkiye'de uzun süredir eleştirilen mülakat sistemini yeniden gündeme getirdi. Torpil iddialarının sıkça dile getirildiği bu sistem, kamuoyunun ve muhalefet partilerinin sürekli gündeminde. Son genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız" vaadinde bulunmuştu. Ancak, iktidardan bu konuda herhangi bir adım atılmadı.