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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyette

14 Aralık 2024, Cumartesi 19:45
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

 

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şam'da 12 yıl aradan sonra Türkiye Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının, Suriye'nin istikrarı, bölgede barış ve işbirliğini tesis etme yönünde Türkiye'nin kararlılığının en somut adımlarından biri olduğunu bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliğinin, aziz bayrağın göndere çekilmesiyle yeniden hizmete girmesinin mutluluğunun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye'nin istikrarı, bölgemizde barış ve işbirliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut adımlarından biridir. Suriye ile kurulan diplomatik temasların, kardeş Suriye halkı için hayatın normale dönme sürecine; Suriye'nin kurumsal, ekonomik ve fiziki koşulları ile yeniden inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Şam Büyükelçiliğimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

 

AA

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