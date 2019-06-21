"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

‘Türkiye sınırındaki durum kaygı veriyor’

21 Haziran 2019, Cuma 18:33
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) New York Direktörü Ninette Kelley, Türkiye’de 3,6 milyon mülteci olduğunu belirterek, ‘’Bölgedeki şiddetin devam eden ve artan bir kaygı sebebi.’’ dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Dünya Mülteciler Günü’nde kapsamlı bir rapor yayımladı ve 2018’de savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden zorla yerlerinden edilen kişi sayısının 70 milyon 800 bine ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla sayıda mültecinin sığındığı ülke. VOA’in Suriye’nin İdlib vilayetindeki son durumla ilgili sorularını cevaplayan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) New York Direktörü Ninette Kelley, BM’nin İdlib’de sivillerin durumuna büyük hassasiyetle yaklaştığını söyledi ve taraflara uluslar arası kanunlara ve insan hakları kanunlarına uymaları çağrısı yaptıklarını belirtti. Kelley, BM Genel Sekreteri’nin Astana anlaşmasının garantörlerinden insani ihtiyaçların karşılanması için bölgede yeterli güvenliğin olduğuna dair teyit istediğini kaydetti. Bölgedeki şiddetin devam eden ve artan bir kaygı sebebi olduğunu belirten Kelley, “Sadece haberlere bakmanız ve nasıl bombardıman altında olduklarını görmeniz yeterli. Burada yaşayan topluluklar olduğunu ve bunların kaçmak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Yani bu Türkiye sınırında hepimizi kaygılandıran bir durum. Türkiye zaten şimdiden dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke.  Yani Türkiye’ye daha fazla göçmen akını burada daha fazla baskıya neden olacak. Hayatları doğrudan etkilenen bireylerin gördükleri zararı ve çektiklerini söylemiyorum bile” ifadelerini kullandı.

En fazla mültecinin sığındığı ülke Türkiye

BM raporunda toplamda 3 milyon 700 bin mülteciyle dünyada en fazla mülteci kabul eden ülkenin Türkiye olduğunu belirtiyor. Rapora göre Türkiye’de yaşayan kayıtlı mültecilerin ülkelerine göre sıralaması şöyle: 3.622.400 Suriyeli, (113.100 Suriyeli bebeğin Türkiye’de doğduğu belirtiliyor) 39.100 Iraklı, 8.700 İranlı, 6.600 Afgan. Raporda, Türkiye’ye iltica başvurusunda bulunan kişi sayısının Suriyeliler hariç 83 bin 800 kişiye ulaştığı belirtilirken ayrıca, Türkiye’de 615 bin resmi, 60 bin gayri resmi olmak üzere toplam 675 bin Suriyeli’nin ülkedeki çeşitli eğitim kurumlarında kayıtlı olduğu kaydedildi. 3,7 milyonla en fazla mültecinin bulunduğu Türkiye’yi, Pakistan 1,4 milyon, Uganda 1,2 milyon, Sudan 1,1 milyon, Almanya 1,1 milyon mülteciyle izliyor.

 

 

Etiketler: Türkiye, sınır
Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kobakhidze protestolar üzerine istifa etti

    'İBB’de ne olup bittiğini anlattığımda bir avuç insanın tansiyonu baya düşecek'

    29 yaşındaki gezginin hayali

    İsrail askerleri barışçıl gösterilere katılan 39 Filistinliyi yaraladı

    Feyzioğlu: Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz

    'Demokrasiye destek verin'

    Yanlışta yarışıyorlar

    ABD, BM'yi İran gündemiyle acil toplantıya çağırdı

    ‘Türkiye sınırındaki durum kaygı veriyor’

    KKTC Maraş'ta envanter çalışması yapacak

    Trump: İran'ın saldırısını 10 dakika kala durdurdum

    Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

    Bağdat'ta bir camiye intihar saldırısı: 10 ölü

    İran nükleer anlaşmayla ilgili ikinci adımı atmaya hazırlanıyor

    Trump'tan İran'a: Ya müzakere, ya savaş

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 6 ölü

    Barzani İstanbul'da

    İsmail Demir'den S-400 açıklaması

    Rusya: ABD-İran arasındaki durum son derece tehlikeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içi
    Risale-i Nur'dan

    İhvan ile Nurcular arasındaki farklar - 1
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ya Sisi kazanacak, ya Yıldırım” öyle mi?
    Genel

    Yargı bağımsızlığı sınıfta kaldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsmailağa Cemaatinden Yıldırım'a destek açıklaması
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’ın gözüyle saff-ı evvel talebeleri (1)
    Genel

    Bu anlayıştan bir an önce kurtulmak lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Siyasette çirkinlik diz boyu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.