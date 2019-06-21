‘Türkiye sınırındaki durum kaygı veriyor’

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) New York Direktörü Ninette Kelley, Türkiye’de 3,6 milyon mülteci olduğunu belirterek, ‘’Bölgedeki şiddetin devam eden ve artan bir kaygı sebebi.’’ dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Dünya Mülteciler Günü’nde kapsamlı bir rapor yayımladı ve 2018’de savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden zorla yerlerinden edilen kişi sayısının 70 milyon 800 bine ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla sayıda mültecinin sığındığı ülke. VOA’in Suriye’nin İdlib vilayetindeki son durumla ilgili sorularını cevaplayan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) New York Direktörü Ninette Kelley, BM’nin İdlib’de sivillerin durumuna büyük hassasiyetle yaklaştığını söyledi ve taraflara uluslar arası kanunlara ve insan hakları kanunlarına uymaları çağrısı yaptıklarını belirtti. Kelley, BM Genel Sekreteri’nin Astana anlaşmasının garantörlerinden insani ihtiyaçların karşılanması için bölgede yeterli güvenliğin olduğuna dair teyit istediğini kaydetti. Bölgedeki şiddetin devam eden ve artan bir kaygı sebebi olduğunu belirten Kelley, “Sadece haberlere bakmanız ve nasıl bombardıman altında olduklarını görmeniz yeterli. Burada yaşayan topluluklar olduğunu ve bunların kaçmak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Yani bu Türkiye sınırında hepimizi kaygılandıran bir durum. Türkiye zaten şimdiden dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke. Yani Türkiye’ye daha fazla göçmen akını burada daha fazla baskıya neden olacak. Hayatları doğrudan etkilenen bireylerin gördükleri zararı ve çektiklerini söylemiyorum bile” ifadelerini kullandı.

En fazla mültecinin sığındığı ülke Türkiye

BM raporunda toplamda 3 milyon 700 bin mülteciyle dünyada en fazla mülteci kabul eden ülkenin Türkiye olduğunu belirtiyor. Rapora göre Türkiye’de yaşayan kayıtlı mültecilerin ülkelerine göre sıralaması şöyle: 3.622.400 Suriyeli, (113.100 Suriyeli bebeğin Türkiye’de doğduğu belirtiliyor) 39.100 Iraklı, 8.700 İranlı, 6.600 Afgan. Raporda, Türkiye’ye iltica başvurusunda bulunan kişi sayısının Suriyeliler hariç 83 bin 800 kişiye ulaştığı belirtilirken ayrıca, Türkiye’de 615 bin resmi, 60 bin gayri resmi olmak üzere toplam 675 bin Suriyeli’nin ülkedeki çeşitli eğitim kurumlarında kayıtlı olduğu kaydedildi. 3,7 milyonla en fazla mültecinin bulunduğu Türkiye’yi, Pakistan 1,4 milyon, Uganda 1,2 milyon, Sudan 1,1 milyon, Almanya 1,1 milyon mülteciyle izliyor.