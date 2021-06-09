Tutuklama tutkusu cezaevlerini doldurdu

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, son 4 ayda en az bin 276 kişinin cezaevlerinde hak ihlâline uğradığını belirterek, Meclis’te komisyon kurulması için önerge verdi.

Mayıs ayı itibariyle cezaevlerinde 283 bin 481 tutuklu ve hükümlü bulunduğu, ancak 371 cezaevinin kapasitesinin 250 bin 576 olduğu belirtilirken, “İktidar, hapishane kapasite sorununu cezaevi yaparak çözmeye çalışırken ülke genelindeki 42 farklı ilde yapımı devam eden cezaevlerine 2020 yılı sonu itibarıyla 4 milyar 449 milyon lira para aktarılmıştır. İktidar, bu cezaevlerinin inşaatlarını hızlandırmak, bir bölümünü de tamamlamak amacıyla 2021 yılı sonuna kadar devlet bütçesinden 2 milyar 246 milyon lira ödenek aktaracağını ifade etmiştir. Geçtiğimiz aylarda ise S tipi 3 tane cezaevi açıldığı duyuruldu. Ancak hapishanelerin doluluk sorunu aslında politik bir durumdur” denildi. “Ceza hukukumuza göre tutuklama bir istisnadır” denilen önergede, “Fakat mevcut yargı sistemimizde, tutuksuz yargılama hukukumuza ters olarak istisna haline gelmiş durumdadır. Bu nedenle kamu güvenliğinin ve gerçek ceza adaletinin sağlanması için hapsetme politikalarından uzaklaşılması elzemdir” denildi. Ankara - Anka