İstanbul - Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan zanlı Yunus Emre G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklandı Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bakan Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." Olay Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı. Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı. AA

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