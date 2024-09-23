"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Tutuklandı!

23 Eylül 2024, Pazartesi 19:00
İstanbul - Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan zanlı Yunus Emre G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Bakan Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı.

Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Polis Şeyda Yılmaz, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Tutuklandı!

    İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu

    Sarayın günlük masrafı 21,5 milyon TL

    İki Uygur kadına daha sınır dışı tehdidi

    Adalet olmadan yatırım gelmez

    Bu krizde bu şov neyin nesi?
    📷

    Konya Ovası’nda 620 obruk var

    Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden başarı

    Esnaf TBMM’nin açılışını bekliyor

    Gazze'yi mahvetti, sıra Lübnan'da mı?

    Türkiye’nin gizli hazinesi

    Trabzon'daki heyelandan 12 mahalle hasar gördü

    “En büyük” 43 inşaat firması vergi ödememiş

    Halkın sığındığı Gazze’deki hastane hizmet dışı kalabilir

    47 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

    "Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor"

    ''Hazırladığımız planlarla İsrail dehşetten ölecek''

    Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu araç devrildi: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Atatürk” soyadı ve imzası kimin eseri?
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tasannu - Kapanması gereken kapılar - 40
    Süleyman KÖSMENE

    İyiliklerin Allah’tandır
    Ali FERŞADOĞLU

    Olumsuzlukta bile nasıl hayırlar var?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    YENİ ASYA İHTİLÂLLERE KARŞI ÇIKTI, BEDEL ÖDEDİ
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni bir eğitim dönemi
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın fıtrî temsilcisidir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.