Tutuklanması sisteme aykırı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı(TBB) Metin Feyzioğlu, bir gazetecinin Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, “Bunu sisteme aykırı buluyorum” cevabını verdi.

Feyzioğlu, şunları söyledi: “Mahkemenin tahliye verdiği kişinin savcılık itirazıyla tutuklanması doğru değil. Ahmet Altan’ın cezaevine gönderilmesi, tekrar tutuklanması meselesini özelde değil, ‘Türkiye’nin tahliye edildi 24 saat sonra tekrar tutuklandı’ genel şeması üzerinde konuşalım. Tahliye ediliyor sosyal medyada kampanya başlıyor. Tahliye kararı verenler tutukluyor. Bizim kanunumuzda dava aşamasında tahliye kararını verdikten sonra buna itiraz yoktu. Eskiden mahkeme tahliye kararı verdi mi tahliye olurdu dava aşamasında mahkemenin tahliye ettiğini savcının itirazı üzerine tekrar tutuklayabilir haline geldi. Ben bunu sisteme aykırı buluyorum. Mahkemenin tahliye kararıyla bu iş biterse tahliyeye karşı itiraz edilip sistem yıpranıyor. Tutuklama istisna özgürlük kuralsa mahkemenin tahliye verdiği kişinin savcının itirazıyla tutuklanması doğru değil. Bunun üzerinde çalışırsak bu tür polemiklerin biteceği kanaatindeyim. Kişilerden bağımsız konuşmayı öğrenelim. Sistemi kurduğunuzda daha doğru olur diye düşünüyorum.

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