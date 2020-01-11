Ukrayna'dan İran'a 'adalet' çağrısı

İran ordusu geçen çarşamba gecesi Tahran'dan kalktıktan çok kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın insan hatasıyla ‘kasıtsız’ bir şekilde vurulduğunu açıklarken, Ukrayna’dan da konuya ilişkin ‘tam soruşturma ve adalet’ çağrısı geldi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Suçun tamamiyle kabul edilmesini istiyoruz. Sorumluların cezasını bulmasını istiyoruz” dedi. Zelensky, “Diplomatik kanallar yoluyla resmi özür bekliyoruz" çağrısı yaptı. İran ordusu tarafından devlet televizyonunda yapılan açıklamada Ukrayna Havayolları'na ait uçağın Devrim Muhafızları'na ait bir askeri alanın çok yakınından geçtiği ve bu sırada hata sonucu vurulduğu belirtilmişti. Yapılan açıklamada kazaya sebebiyet veren kişilerin ordu içinde yargılanacağı ve sorumlu tutulacağı bildirildi.

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