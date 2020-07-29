Uluslararası Af Örgütü: İfade hürriyetine büyük tehdit

Uluslararası Af Örgütü, 28 Temmuz’da TBMM’de oylamaya sunulması beklenen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri ihtiva eden kanun teklifiyle öngörülen kapsamlı değişikliklerin internet ortamında ifade hürriyetine büyük bir tehdit oluşturabileceğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü’nün incelediği değişikliklerin, internet ortamında eleştirel ve muhalif görüşlerini ifade eden kişilere yönelik riskleri ağırlaştırdığı belirtildi. Mevcut kanun gereğince sosyal medya şirketleri, mahkemelerden gelen içerik engelleme veya kaldırma taleplerini dört saat içinde yanıtlamak zorunda. Yeni düzenleme gereğince ise şirketlerin Tür- kiye’deki yasal temsilcileri, mahkeme kararını 24 saat içinde uygulamamalarından doğan “zararlardan” sorumlu tutulacak. T24’ün haberine göre, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye yetkililerinin internetteki içerikleri sansürlemek için hâlihazırda kullandığı yöntemler göz önünde bulundurulduğunda, bu zorunluluk, şirketlerin yasal temsilcilerinin yüksek miktarda para cezalarıyla, hatta cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.”

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