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İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

YEİS YOK, ÜMİT VAR

Bediüzzaman Said Nursî 1 asır önce Sünuhat adlı eserinde “Evet, ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır!” diye müjdelemişti.

En karanlık dönemlerde bile yeis ve ümitsizliğe karşı ümit aşılayan Üstad, Şam Emevî Camiinde verdiği hutbede de şöyle haykırmıştı: "Ye’sin burnunun rağmına olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-i kat’iyemle derim: İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-ı Kur’âniye ve imaniye olacak."

ÜMİT, HEP IŞIĞIMIZ OLDU

BM Genel Sekreteri Guterres de, 2024'te ümidin zor bulunduğunu söyleyerek "En karanlık günlerde bile ümit, ışığımız oldu" dedi. Aktivistler, gençler, yaşlılar ve insanî yardım çalışanlarının "ümit ışığı" olduğunu vurgulayan Guterres: "Ancak ben, herkes için daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek için çalışanlarla birlikte duracağıma söz veriyorum. Birlikte 2025'in yeni bir başlangıç olmasını sağlayabiliriz."

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Ümitvâr olunuz

BM Genel Sekreteri Antonıo Guterres’in “En karanlık günlerde bile ümit, değişim yapma gücüne sahip” sözleri Bediüzzaman’ın “Ümitvar olunuz” sözünü hatıra getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için bir video mesaj yayımladı. Savaşların korkunç boyutta acı ve yerinden edilmeye neden olduğuna işaret eden Guterres, eşitsizlik ve bölünmüşlüklerin gerginlik ve güvensizliği tetiklemeye devam ettiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, 2024’te ümidin zor bulunduğunu söyleyerek “En karanlık günlerde bile ümit, değişim yapma gücüne sahip” değerlendirmesinde bulundu. Guterres, aktivistler, gençler, yaşlılar ve insanî yardım çalışanlarının “ümit ışığı” olduğunu vurguladı. Guterres’in ‘ümit’ vurgusu; Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin “Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır!” sözlerini hatırlattı.