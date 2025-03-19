Üniversitenin yetkisi yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti

İBB'ye "terör ve örgütlü suçlar" soruşturması: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 84'e yükseldi - İmamoğlu da gözaltına alındı Pehlivan, “Üniversite yönetim kurulu bu kararı alamaz. İdare hukukunun açık hükümleri bellidir. Yetkide ve usulde paralellik ilkesi vardır. Bu diplomayı, bu yatay geçişi fakülte yönetim kurulu yapmıştır ancak bu konuda kararı fakülte yönetim kurulu alır. Bu aşamada bundan başka söyleyecek bir şey yok ki. Kanun açık, yönetmelik açık. Ortada aleni bir hukuksuzluk var. Yok hükmündedir. Yani diploma iptal edildi haberi yanlıştır. Üniversite Yönetim Kurulu, yetkisi görevi olmaksızın bir metin yazmış yayınlamış” dedi. Ankara - Anka

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