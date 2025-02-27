Urfa’da 56. Yıl kutlaması

Gazetemizin 56. yıldönümü, Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Şanlıurfa Yeni Asya okuyucularının tertiplediği bir programla kutlandı.

Muhammed Akbaş - ŞANLIURFA

“Adalet ve hürriyet mücadelemiz” başlığı altındaki kutlama program Bediüzzaman apartmanında gerçekleşti. Programa Malatya’dan, Ceylanpınar’dan, Adıyaman’dan birçok davetli katıldı. Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat ve ekibi de programda yerlerini aldılar.

Yeni Asya meşveretle hizmet ediyor

Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinin ardından programın açılış̧ konuşmasını gazetemiz yazarı Sabahattin Yaşar yaptı. Yaşar konuşmasında, “Yeni Asya şahs-ı manevîsi meşveretle hizmet eden bir yayın organıdır. şu an en küçük biriminden bir ilçedeki hizmet organizasyonunda onun meşveretin kadar aşama aşama bütün işlerini meşveretle yapmaktadır. Dolayısıyla bu Kur’ân emridir. Bu hizmetlerin bu çerçevede olması neyi sağlıyor? Yanlış yapmayı önlüyor ve hakikaten meşveretle adım atınca meşveretle iş yapınca isabet düzeyiniz artıyor. Bugün bu mütevazı topluluğun İslâm dünyasında ve Türkiye’de medar-ı iftihar bir durumda olmasının sırrı işte budur. Yeni Asya vatanına, milletine, mukaddesatına bağlı müsbet insan yetiştirmektedir. Şu an Nur talebeleri bunların en güzel örneğidir” dedi.

Yeni Asya’nın farkı, haksızlığın karşısında olması

Daha sonra söz gazetemiz yazarı Kâzım Güleçyüz de, Yeni Asya gazetesinin serencamını anlattı. Güleçyüz şunları söyledi: “Risale-i Nur’u okuyan, dikkatle okuyan ve anlayan bir insanın istibdada taraf olması mümkün değil, tek adam rejimine taraf olması mümkün değil, hukuksuzluğa, adaletsizliğe taraf olması mümkün değil. Yeni Asya’nın en önemli farklarından biri hakkın yanında haksızlığın karşısında olmasıdır. Bu bir prensiptir. Hakkın hatırı âlîdir hiçbir hatıra feda edilmez.”

İlgiyle takip edilen program canlı olarak yayınlandı.

Fethi Rahat hocanın ilâhileri ile program nihayete ulaştı. Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu, programa katkılarından dolayı yazar Kâzım Güleçyüz’e plaket takdim etti.

Demokrasi mücadeleniz altın harflerle yazılacak

Şanlıurfa Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat, program ile ilgili düşüncelerini şu şekilde anlattı:

“Bu gece Yeni Asya Gazetesinin 56. Yaşına girmesi sebebiiyle Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlemiş olduğu programa Şanlıurfa Demokrat Parti Teşkilât Başkanımız sayın Mahmut Seyidoğlu, İl 2. başkanımız sayın Zeki Kaya ve İl 2. başkanımız sayın Necmettin Kara, İl 2. başkanımız sayın Mehmet Rüzgâr ile birlikte katıldık. Hiç şüphe yok ki Yeni Asya Gazetesi gücünü sarsılmaz inançlarından, haklılığından ve dayanmış olduğu şahs-ı manevînin ihlâslı duacılarından alıyor. Yeni Asya Gazetesi’nin demokrasi, adalet ve hukuk için yaptığı destansı mücadelesi basın tarihinde altın harflerle yazılacaktır.”