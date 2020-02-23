Van'da vefat eden kişi sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk bilgilere göre İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde 8 kişinin vefat ettiğini söyledi. Bakan Soylu ayrıcıa enkaz altında bekleyen kimse olmadığını da ifadelerine ekledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin durumunun kritik olduğunu belirtti, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

İran'daki deprem Van ve çevre illerde de hissedildi, 8 vatandaşımız vefat etti İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da 8 vatandaşın vefat ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk bilgilere göre İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde 8 kişinin vefat ettiğini söyledi. Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı. Hoy kentinin, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçeleri ile sınır olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu: "Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık. Bunu hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hoy kentindeki depremin bizimle alakalı bölümünü yani Van Başkale'de 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıntılar söz konusu. hem Van Valimiz hem Kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar ve AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Daha doğrusu ilk önce Özpınar köyüne ulaştılar. Diğer köylere de ulaşmak üzereler." Soylu, "Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi şu ana kadar yapılmış değil." dedi. 'Birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz." dedi. '21 kişi yaralandı' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, Van Başkale'de de hasara yol açtığını belirtti. Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi. Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. AA

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