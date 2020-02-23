İran'daki deprem Van ve çevre illerde de hissedildi, 8 vatandaşımız vefat etti

İran'ın batısındaki Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illeri de etkileyen depremde 8 vatandaşımız vefat etti, sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evler hasar gördü.

Van'da vefat eden kişi sayısı 8'e yükseldi İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü. Van ve çevre illerde de hissedildi Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." denildi. Bakan Soylu: Van'da 8 kişi vefat etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 8 vatandaşın vefat ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı açıklamada, Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi. "Yıkılan evlerimiz var" Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı. Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu: "Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor." AA

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