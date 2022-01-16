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16 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Vatandaş böyle isyan etti: AKP'liyim, işsizim, açım

16 Ocak 2022, Pazar 00:15
ADIYAMAN’DAKİ PARTİ TOPLANTISINDA GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL KONUŞURKEN “KENDİM DE AK PARTİLİYİM, İŞSİZİM VE AÇIM” DİYEN VATANDAŞ HEMEN SALONDAN ÇIKARILDI.

“AYLARDIR İŞSİZİM”

Parti toplantısında kendisinin de AK Partili olduğunu söyleyen vatandaş "Esas meselemiz işsizlik. Aylardır işsizim. Vallahi açım ben" diyerek yaşadıklarını anlattı. Vatandaş, daha sonra görevliler tarafından apar topar salondan çıkartıldı.

İL BAŞKANININ AÇIKLAMASI

Adıyaman AKP İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in toplantı sonrası yaptığı “Vatandaşımızla Mahir Ünal Beyle birlikte görüştük. Belediyemizden nakdi yardım alıyor. 100 küçükbaş hayvanı var” açıklaması yeni soruları gündeme getirdi.

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AKP’liyim, işsizim, açım

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL KONUŞURKEN, “ÜLKEDE ESAS MESELE İŞSİZLİK, VALLAHİ AÇIM BE” DİYEN AKP’Lİ VATANDAŞ, TOPLANTIDAN ÇIKARILDI.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adıyaman’daki bir parti toplantısında muhalefeti eleştirirken bir vatandaş, “Ülkede esas mesele işsizlik, vallahi ben açım be” dedi ve salondan çıkarıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Gerçekleri duymaya tahammülleri yok” dedi. AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Ünal, toplantıda muhalefeti eleştirdi. Ünal’ın konuşması sırasında AKP’li olduğunu söyleyen bir vatantaş, ayağa kalkarak, “Kendim de AK Parti’deyim. Sayın bakanım ülkede esas mesele işsizlik vallahi ben açım be” sözleriyle eleştirdi.  Bunun üzerine Ünal, “Sözlerimi bitirebilir miyim? Sözlerimi bitireyim müsaadenizle güzel kardeşim. Şu anda konuşma yapıyorum, konuşmamı tamamlayayım” dedi. Ardından AKP’li yurttaş, salondan görevliler eşliğinde çıkarıldı.

Gerçekleri duymaya tahammülleri yok

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yaşananlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, “Gerçekleri duymaya tahammülleri yok. AKP’li Mahir Ünal’ın konuştuğu sırada ‘açım esas sorun işsizlik’ diyen AKP’li toplantıdan kovuldu!” dedi.  

Adıyaman - anka

 

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