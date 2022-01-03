Vatandaş fiyatların daha çok arttığını düşünüyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre; halkın yüzde 62’si; TÜİK’in yüzde 36,1 olarak açıkladığı yıllık enflasyonun, yüzde 100 veya üzeri olduğunu belirtirken AKP seçmeninin ise yüzde 77,7’si, enflasyonun yüzde 50 ve üzerinde olduğunu düşünüyor.

‘Son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı’ diye sorulan ankette, seçmenin yüzde 62’si fiyatların yüzde 100 veya üstü arttığını söylerken, yüzde 28,8’i de yüzde 50 ila 100 arası arttığını söyledi. Fiyatların yüzde 25 ila yüzde 50 arasında arttığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu. Cevaplarda parti tabanı incelendiğinde ise, AKP seçmeninin yüzde 77, MHP seçmeninin ise yüzde 86’sının ‘Son bir yılda fiyat artışı yüzde 50’nin üzerinde’ olduğunu düşünüyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.