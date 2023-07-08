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8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok

08 Temmuz 2023, Cumartesi
HÜKÜMET İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM YAPIP, HATALI EKONOMİ POLİTİKASININ FATURASINI VATANDAŞA ÖDETİRKEN, KENDİSİ TASARRUF YAPMAKTAN KAÇIYOR.

Yılbaşında yapılan zamma yeni zam

Türkiye sabaha 'zam yağmuru'yla uyandı. Vatandaşın cebini doğrudan yakacak olan zam haberi; KDV’den geldi. Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; yüzde 18'lik KDV yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. Hükümet yılbaşında yüzde 112 yaptığı zamlara, yeniden yüzde 50 arttırdı.

 

Hükümetten tasarruf bekleniyor

YAPILAN zamları değerlendirenProf. Dr. Burak Arzova, “vatandaşa ‘acımasızca’ yüklenen hükümetin de bu kadar ‘acımasızca’ yapacağı tasarrufları görmeyi umduğunu söyledi. Prof. Dr. Yalçın Karatepe de, “Hani şu henüz elinize geçmeyen yeni asgari ücret ve memur maaş zamları var ya, işte onlar gerçekte yoklar” dedi.

 

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Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok

Hükümet giderlerinden tasarruf yapmazken KDV ve diğer vergilere gelen zamlar tepki çekiyor.

Türkiye ‘zam yağmuru’ sabahına uyandı. Kur artışının şoku henüz atlatılamamışken, dün sabah neredeyse A’dan Z’ye her ürüne zam geldi. Pasaport ve vize harçları ile noter ücretlerine yüzde 50 zam yapılırken ve yurtdışından getirilen telefon kaydı ücreti 6 bin liradan 20 bin liraya çıktı. Bunun ardından ehliyet alma bedelinin bir hafta sonra 13 bin liraya yükseleceği duyuruldu. Tüketici kredilerinde alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı %10’dan %15’e çıkarıldı. Asıl cepleri yakacak olan zam haberiyse; Katma Değer Vergisi’nden (KDV) geldi.

Asgari ücret zammı cebe girmeden eridi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10’a yükseltildi. Türkiye ‘zam yağmuru’ sabahına uyanınca vatandaşların yorumu; “Asgari ücret zammı cebe girmeden eridi” oldu. Sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran ‘zam bombardımanı’ için ekonomistler de yorumlarını yaptı.

Emekle para kazanan eziliyor

Prof. Dr. Burak Arzova: “Bütçeyi denkleştirmek için gelir tarafında vatandaşa ‘acımasızca’ yüklenen ama gider tarafında şu ana kadar herhangi bir tasarruf planı öngörmeyen bir dengeleme süreci içindeyiz. Umarım tasarrufları da bu kadar ‘acımasızca’ görürüz.” İris Cibre: “Siyasi beka neydi? Emekti Vergilerin har vurulup harman savurulması suretiyle geleceğinin garantilenmesiydi... Sonra mı? Spoiler vermek gibi olmasın; sonrası asıl emekle para kazananın ezilmesiyle son buluyor.”

Her taraftan vergi yağıyor

Yalçın Karatepe: “Emekli aylıklarına ek artışı neden hemen şimdi değil de bir süre sonra yapacaklarına ilişkin açıklamayı şimdi daha iyi anladım. Bir süre bu vergi artışlarını konuşuruz sonra “emeklilere müjde” manşetlerine maruz kalıp artan vergileri unuturuz. Her taraftan vergi yağıyor: KDV oranları artmış, BSMVD artmış, yurtdışından getirilen telefon harcı çıldırmış… Hani şu henüz elinize geçmeyen yeni asgari ücret ve memur maaş zamları var ya, işte onlar gerçekte yoklar...”

Haber Merkezi

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