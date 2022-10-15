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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Vefat eden maden işçileri gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

15 Ekim 2022, Cumartesi 15:12
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat edenler işçiler toprağa veriliyor.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat eden işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Ayvaz'ın yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, vefat eden maden işçisi Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Bakan Dönmez, vefat eden madencinin cenazesine katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamada vefat ede Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Patlamada vefat eden 23 yaşındaki Pınaroğlu için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi.

Maden ocağındaki patlamada vefat eden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.

Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin amcası Necati Köse, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

Vefat eden işçilerden Emrah Kaval'ın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaval'ın cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kaval için burada helallik alındı, dua edildi. Cenaze töreninde, Kaval'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Maden ocağında 3 yıl önce çalışmaya başladığı öğrenilen Kaval'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Kaval'ın yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Patlamada vefat eden işçilerden Emrah Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kaman köyüne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.

Maden işçisinin cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

AA

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