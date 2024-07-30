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30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler

30 Temmuz 2024, Salı 00:06
TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ile CHP’nin ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda Saadet Partisi’nin ‘vergi’ önerisi görüşüldü. Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğin söyledi. Birçok büyük şirkete vergi indirimleri yapıldığını; en fazla kamu ihalesi alan bazı firmaların vergi levhalarında “matrahsız” yazarak yükümlülükten kaçındığını öne süren Ün, “Esnafın başına jandarma dikmeyi planlayan akıl, patronların kapısından bile geçmiyor. Çocuklarınızı taşıyan servisten vergiyi alıyor ama deve yüküyle kazanan taşıma şirketlerine istisnalar, ötelemeler, kıyaklar, matrahsızlıkla ödüllendirmeler gırla gidiyor. Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir” ifadelerini kullandı. 

DEVLETİN KASASI BOŞALTILDI

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, vatandaşın cebinden çıkan her kuruşun hesabı sorulurken yandaş firmalara tanınan ayrıcalıklarla devletin kasasının boşaltıldığını öne sürerek, “Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir. Bu önergeye ‘ret’ oyu vermek, bu adaletsiz düzene onay vermek demektir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Saadet Partisinin grup önerisini desteklediklerini söyledi. “Bugün yaşadığımız sorunların en önemlisi adaletsizliktir; halk diliyle söyleyecek olursak, nimet ve külfet dengesizliğidir” ifadesini kullanan Nalbantoğlu, şöyle konuştu: “Bu adaletsizlik ve dengesizlik 22 yıllık AKP hükümetleri döneminde daha da hızlanmış, aradaki fark uçurum boyutuna ulaşmıştır. Verginin asıl yükünü emekçiler, işçiler, ücretli çalışanlar çekerken, kamunun üzerinden aldığı ihalelerle varlığını sürdüren ve hatta en büyük şirketler sıralamasında hep en üst sırada yer alan ama hiç vergi vermemesi ya da cüzi oranlarda vergi ödemeleri, ciddi bir adaletsizliktir, haksızlıktır, utanmazlıktır. Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar, inanın, Türkiye’de gelir adaletsizliği, yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz.” Saadet Partisi’nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

AA

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