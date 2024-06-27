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28 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Yangın alanı afet bölgesi ilan edilsin

27 Haziran 2024, Perşembe 17:00
Mersin Çevre Platformu, Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı kırsalında 20 Haziran’da elektrik tellerinden çıkan 15 kişinin öldüğü yangınla ilgili Özgür Çocuk Parkı’nda açıklama yaptı.

Sebep anız değil, elektrik şebekesi

 

Platform adına açıklama yapan Ünal Şahin, “Dünyada ve ülkemizde etkileri derinleşen iklim krizi nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmekte olup milyonlarca hektarlık tarım ve orman arazisi yok olmakla birlikte ekolojinin dengesi altüst olmaktadır. Ülkemizde son günlerde Çanakkale’de, Manisa’da, İzmir, Aydın, Uşak ve birçok il ve ilçede meydana gelen orman yangınları binlerce tarım ve orman arazisinin yok olmasına neden olmuştur” dedi.

‘SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILSIN’

Şahin, şu çağrıyı yaptı: “Meydana gelen olaylardan yetkililerin ders çıkararak bundan sonra aynı olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını ve ormanlarımızın yangınlardan korunması için dirençli hale getirilmesini, bilinçlendirme, eğitim ve denetimler yapılarak orman yangınlarının önlenmesini talep ediyoruz.”

Mersin - anka

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