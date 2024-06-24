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25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Sebep anız değil, elektrik şebekesi

24 Haziran 2024, Pazartesi 17:00
Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından 15 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın görülmediği bilgeleri yer aldı.

EMO Diyarbakır Şubesi’nce hazırlanan raporda yer alan tespitler şöyle: “Yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın olmadığı görülmüştür. İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir. Direkteki OG (yüksek gerilim hatlarının, transformatörlerin kondansatörlerin ve anahtarlama cihazlarının aşırı akımlardan korunması için kullanılırlar) sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır. OG (Orta Gerilim) hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerin kullanılması uygun görülmemektedir.”

AA

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