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15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yangın tedbirleri yetersiz

14 Temmuz 2020, Salı 22:47
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, orman yangınları konusunda yeteri kadar tedbir alınmadığını belirtti

Üst üste Kaş, Gelibolu ve son olarak Heybeliada’da çıkan yangınlar olası yangınlarla ilgili yeterli tedbirlerin ne kadar alındığını düşündürüyor. Bianet’in haberine göre Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Bütün yangınlar söner, sönmeyen yangın zaten yoktur. Yanıcı madde bitince yangın da biter” diyor. Kılıç şunları söylüyor: “Yangınlar olur, bir kısmı genişlemeden söndürülür, bir kısmı biraz daha zarar verir. Ama bu erken söndürülme olayı biraz şansa bağlı. Mesela Heybeliada yangınında rüzgâr az olmamış olsaydı ve deniz yakınında olunmasaydı bu kadar kolay kontrol altına alınmazdı. İstanbul’daki pek çok yangında olduğu gibi ne uçaklar ne helikopeterler işe yarardı”

‘400 hektar yanmışsa buna başarı denmez’

Kılıç şöyle devam etti, “Gelibolu’da 400 hektardan fazla yanmışsa buna başarı demek doğru değil. Öncelikle şunu söyleyeyim, önlemler yeterli olduğu taktirde, eğer hava şartları da müsaitse hemen söndürülür” Kılıç yeteri kadar önlem alınmadığını vurgulayarak,”Burada önemli olan aslında birincisi halkın eğitiminin sağlanması. Yeterli eğitim yok. İkincisi orman bölgesinde alınacak önlemlerin olması lazım. Bunlar emniyet şeritleri, su depoları, uçakların belli bölgelere konuşlandırılması, infrared kameralar gibi orman bölgesinde alınması gereken önlemler olması gerekirdi. Üçüncüsü ise bu konuyla ilgili olarak söndürme altyapısının yani özellikle de anında olay yerine intikal edecek itfaiye komandolarının olması yani profesyonel itfaiyecilerin olması.”

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