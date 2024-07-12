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12 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Yardımla geçinenler 17 milyonu geçti

12 Temmuz 2024, Cuma 14:08
​Türkiye’de sosyal destekle hayatını sürdürenlerin son 6 ayda yarım milyon artarken, yardımlara muhtaç hale gelen vatandaş sayısı da 17 milyonun üzerine çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal destek verilerine göre Türkiye’nin ihtiyaç sahibi hane sayısı son 6 ayda 500 bin artarak 4 milyon 278 bine, hayatını sosyal yardımlarla geçirmeye çalışan vatandaş sayısı ise 17 milyon 114 bin 912’ye yükseldi. Konuyla ilgili vatandaşlar açıklama yaptı.

Sebahattin Seyyar: Devlet övünmesin ben yardım veriyorum diye. Bir ülke vatandaşına yardım yapıyorsa bu övünülecek bir şey değil. Ben de yardım alanlardan biriyim ama ben yardım istemiyorum. Yardım alan vatandaş olmak da istemiyorum. Niye yardım alayım ben ya? Bana 3-5 lira yardım verip övüneceğine bana güzel imkân versin ben kendi hayatımı kendim idame ettireyim. Ben niye kapı kapı dilenci gibi yardıma gideyim? Bir insan muhtaç kalıyor, aç kalıyor, çok zor durumlarda kalıyor gideceği tek yer devlet kapısı. Gidiyor, dilekçe yaz, form doldur, eve gelelim, bakalım, öyle yapalım, böyle yapalım… Adam açlıktan ölüyor be! Yardım yapıyorsan bir an önce seferber ol. Verdiği yardımlar da yetmiyor.

Kimin parasını kime vermiyorlar?

Ahmet Yıldırım: Hepsi onların dediği gibi olmuyor ve onların dediği gibi görülmüyor. Onlar öyle söylüyor ama görüyorsun emeklilerin durumunu, işçilerin durumunu. Bak biz emekliyiz. Şuradan gidip bir çay içemiyoruz. Niye? Ben Türkiye’de yaşamaktan utanıyorum şu anda. Dışarıdaki bir emekli geliyor buraya istediği gibi yaşıyor, biz şurada bir çay içemiyoruz. Bu hayat mı yani? Senelerimizi vermişiz, vergi ödemişiz. Zenginler ödemiyor, işçi ödüyor peşin değil mi? Diyecek bir şey yok bunlara ne söyleyelim biz. Bu politikalar devam ederse yardıma muhtaç insan elbette artacak.

Cemal Akıncı: Millet aç. Millet tok olsa gidip müracaat etmez. Yok, ne yapsın? Hırsızlık mı yapsın? Kendilerine gelince bol, garibana gelince vur bir tekme. Niye kendilerine zam yapıyor da millete yapmıyor? Kendileri 9 aylık da biz 7 aylık mıyız? Kimin parasını kime vermiyorlar? Zaten bitti yani. Yolu şaşırttı ama ne götürürlerse yine götürüyorlar.

Mehmet Ali Kiya: Yardım alan var mı bilmiyorum. Ben müracaat ettim vermediler. Şu anda 26 bin lira emekli maaşı almak varken 10 bin lira alıyorum.

İstanbul - Anka

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