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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

"Yargı Reformu Belgesi''ne ilişkin detaylar belli oldu

30 Mayıs 2019, Perşembe 14:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu.

Yargı reformu belgesi ne getirecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz." diyen Erdoğan, "Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Yargı reformu belgesi sisteme güveni artıracak"

Erdoğan, "Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır." dedi.

Yargı Reformu Belgesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanarak, "Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz." dedi.

"Adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirlediklerini kaydeden Erdoğan, "Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tutukluluk süreleri

Erdoğan, tutukluluk süreleri ile ilgili de şunları kaydetti:

"Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz."

"Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 yıla çıkartılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.

"Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılıyor"

"Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz." diyen Erdoğan, "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan, yargı reformu
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