Yargıda bu yıl da değişen birşey olmadı

Koronavirüs salgının damga vurduğu 2020, Türk yargısında kendisinden önceki yılları aratmadı.

Yaşanan gelişmeler, yapılan operasyonlar, siyasetin yargıya bakışı, ne 2019’dan, ne 2018’den ne de 2017’den farklı oldu. Geçmiş dönemde gazetecilerin muhatap olduğu soruşturmaların benzerleri, 2020 yılında da yürütüldü. Gazetecilerin payına, her yıl olduğu gibi bu sene de tutuklamalar, hapis ve para cezaları düştü. Bu yıl, son saatlerinde bir sürpriz yaşanmazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) emredici nitelikteki kararının tanınmadığı bir yıl olarak da kayda geçti. Siyasetin gözünü hiç ayırmadığı yargının kurucu unsuru avukatlar açısından da çok önemli bir yıl geride kaldı. Baroların topyekûn direnişi, hafızalarda yerini çoktan ayırttı. Hazırlanan infaz düzenlemesiyle, onbinlerce kişinin cezaevinden çıktığı 2020 yılının son günlerinde ise, Anayasa Mahkemesi’ne atanacak Yargıtay üyesinin seçimi, alevli tartışmalara sebep oldu.