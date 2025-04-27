Yazarlara baskı artıyor

PEN America’nın yayımladığı 2024 yılı Yazma Özgürlüğü Raporuna göre Türkiye’de 2024 yılında tutuklu yazar sayısı 18’e yükseldi. Hükümet, süregelen davaları ve hukukî suçlamaları birer ‘tehdit aracı’ hâline getirerek, yargı süreçlerini ve yeniden yargılamaları yıllarca sürüncemede bıraktı.

New York merkezli edebiyat, insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşu PEN America, her yıl yayımladığı ve dünya genelinde basın özgürlüğü ve yazarlara yönelik baskıları belgeleyen raporuna göre dünya genelinde hapsedilen yazar sayısı üst üste altıncı yıl artış gösterdi.

Endeks, 2024 yılında 40 ülkede toplam 375 yazarın cezaevinde olduğunu kaydetti; bu sayı, 2023 yılında 33 ülkede 339 yazardı.

SİSTEMATİK BASKI DERİNLEŞTİ

Raporda Türkiye’ye de kısa bir değerlendirme ayrıldı. Buna göre Türkiye’nin rakamları, geçen yılki Endeks’e göre artış gösterdi; 14 olan tutuklu yazar sayısı, 2024’te 18’e yükseldi. Bu artış, yıl boyunca ifade özgürlüğü ve gazeteciliğe yönelik birçok cephede artan baskıların bir sonucu olarak değerlendirildi.

Rapora göre 2024 yılında hükümet, yazarlar üzerindeki sistematik baskıyı daha da derinleştirdi; süregelen davaları ve hukukî suçlamaları birer ‘tehdit aracı’ hâline getirerek, yargı süreçlerini ve yeniden yargılamaları yıllarca sürüncemede bıraktı.

ÇİN BİRİNCİ SIRADA

Mısır’da, uzun süreli tutukluluk vakaları üç katına çıkarak 2023’te üç yazardan 2024’te dokuz yazara yükseldi. Özerk bölgeleri dahil olmak üzere Çin, üst üste altıncı yıl da en fazla yazarın hapsedildiği ülke oldu.

Ankara - anka