Yeni Asya biat etmediği için baskı altında

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeni Asya’ya Basın İlân Kurumu tarafından verilen ilân kesme cezasını gündeme getirdi.

Tanrıkulu, Yeni Asya’nın iktidara biat etmediği için baskı altında olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasındaki yeri, her yıl onlarca gazetecinin gözaltına alınması ve tutuklanması, gazetelere verilen cezalar, idarî yaptırımlar. En son Yeni Asya gazetesi hiç konuşulmuyor mecralarda; onun aldığı ilân kesme cezaları... Yani biz Birgün, Evrelsel ve Cumhuriyet gazetesini konuşuyoruz, ama bunun yanında (ilânı kesilen) Yeni Asya gazetesi de var. Çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Aboneleri tirajdan sayılmıyor. Başlıklar sebebiyle ilân kesme cezası verilebiliyor Yeni Asya’ya. Neden? Bu hükümetin politikalarına biat etmedikleri için ve adaletsizlik tablolarını bir vesile ile gazetelerinde toplumun önemli bir bölümüne gösterdikleri için” dedi.