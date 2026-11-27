Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı uygulayarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı uygulayarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Halinde Nitelikli Yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile ilgili olarak 25.11.2026 günü 29 ikamet ve 6 işyeri adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; Başsavcılığımızca hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheli şahıstan, 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 27 Kasım 2026 günü savcılığa sevk edilen 30 şüpheli şahıstan 17 şüpheli şahıs adli kontrol talebi ile serbest bırakılmış, 13 şüpheli şahıs tutuklanmıştır." AA

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