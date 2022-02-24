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25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

Yeni Asya hakikatleri haykırıyor

24 Şubat 2022, Perşembe 22:54
Gazetemizin 53. kuruluş yıl dönümü İzmit’te de kutlandı. Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, “Gazetemiz, bütün olumsuzluklara rağmen 52 yıldır hakikatleri ifade ediyor” dedi.

Gazetemizin 53. Yılı İzmit’de düzenlenen faaliyetle kutlandı. Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Başiskele temsilciliğinde gerçekleştirilen faaliyet aynı zamanda online çevrimiçi olarak da yayınlandı. 

18-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Yetişkinler Okuma programı kapsamında düzenlen faaliyette moderatörlüğünü Erkan Türk’ün yaptığı program Ali Demir’in yapmış olduğu Risale-i Nur dersi ile başladı.

Dersin ardından Bünyamin Gerdan’ın hazırlamış olduğu 1960-1970 yılları arasında Nur Talebelerinin çıkardığı gazeteler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kısa bir çay arasından sonra Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik gazetemizin 53. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tertip edilen bu program için İzmit Yeni Asya Temsilciliğine teşekkür ederek başladı. Atik şöyle konuştu: 

HAKİKATLERİ HAYKIRIYOR

“Yeni Asya ‘Hakikatin Gür Sesi’ dir. Hakikatleri haykırıyor gazetemiz. Bütün olumsuzluklara rağmen 52 yıldır hakikatleri ifade ediyor. Aslında kuruluşunun sebebi de bu ve iman hizmeti. Biz de diyoruz ki bugün, devlette hukuk ön planda olmalı. Devlet bir kaideler bütünüdür. Herkesin hem hür olması, hem de teşebbüs noktasında teşvike mazhar olması lâzım. Avrupa bunu başardı. Evet Müslüman değiller, ama Müslümanlığı yaşıyorlar tabiri caizse. Her halde bir de sona doğru geliyoruz gibi. Benim kanaatim bu. Avrupaî manada hürriyeti yaşayacağız diye düşünüyorum. Türkiye için bu belki de tünelin sonu.” “Bu 52 yılı, Zübeyir Ağabey’den başlamak üzere, o dönemde onunla beraber bu dâvâyı omuzuna almış Mehmet Kutlular Ağabeyin emeği unutulamaz. Entellektüel camiada basın ile ilgili mevzular konuşulduğunda hep şunu söylüyorum Osmanlının son dönemindeki basın hürriyeti bugün maalesef yok.” dedi.

HEP ‘HAYDAR’ DEDİK

Atik konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz 15 Temmuz sürecinde bizim istediğimiz gibi değilsiniz diğer tarafta siz isteğimiz gibi değilsiniz diyerek bizim hayatımız hep “haydar” demekle geçti birileri diyor ki “haydar ağa” diğer tarafta diyor ki “haydo” de hayır Yeni Asya her zaman “haydar” deyip doğruları ve yalnızca doğruları söylemeye devam edecektir.” 

Dijitalleşmenin öneminden bahseden Atik, katılımcılardan gelen bir soruda gençlerimize neden gazete okutamıyoruz, sohbetlere getiremiyoruz sorusuna karşı verdiği cevapta, çağın gittikçe artık dijitalleşmeye doğru gittiğini, artık kolay kolay kimsenin kâğıt ortamında bir şeyler okumadığını belirterek teknolojik bütün gelişmeleri takip ederek gençlerimize görevler verilerek hizmetlerimizin içerisinde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Etiketler: Yeni Asya, hakikat
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