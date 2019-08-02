Yeni sistem yasamayı zayıflattı

AKP içerisinde sistem tartışmaları yapılırken, yeni sistemle Meclis ayağının zayıf kaldığı dile getiriliyor ve “Seçmen milletvekillerinden talepte bulunuyor. Milletvekili de ‘ben yasama organı üyesiyim, sadece yasa yaparım’ diyemiyor” ifadeleri kullanılıyor.

AKP içerisinde sisteme yönelik eleştiriler sürerken, bir yandan da aksayan yönler için hangi çalışmaların yapılacağı tartışılıyor. Sistemin özünü değiştirebilir kaygısıyla anayasa değişikliğine sıcak bakılmazken alt mevzuatla yetinilmesi düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yeni sistemdeki aksaklık ve eksikliklerin düzeltilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan ofis ve politika kurullarının işlevi tartışılıyor. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Politika üretmek için oluşturulan ofis ve kurulların birçok konuda bakanlıklarla aynı çalışmaları yürütmesi dolayısıyla zaman ve enerji kaybına yol açtığı eleştirileri dile getiriliyor. Sistemdeki aksayan yönler için bazı konularda anayasa değişikliği olması gerektiği dile getirilmesine karşın muhalefet partilerinin muhtemel bir anayasa değişikliğinde sistemin özünü değiştirebilecek düzenlemeleri gündeme getireceği için bunun yerine alt mevzuatla yetinilmesi üzerinde duruluyor.

Öngörülemeyen hatalar yapıldı

Yeni sistemle Meclis ayağının zayıf kaldığı dile getirilirken, milletvekillerinin de şikâyetine sebep olan konularda Meclis’in etkinliğinin arttırılması için yöntem aranıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda konuyla ilgili geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Parti kulislerinde, yaşanan sıkıntıların daha çok uygulamadan ve parlamenter sistemden kalan alışkanlıklardan kaynaklı olduğu, alt mevzuatta yapılacak bazı değişiklikler ile tıkanıklıkların aşılabileceğine yönelik resmî görüşler ortaya konsa da anayasa değişikliğiyle sistemin kuruluşu sırasında öngörülemeyen hatalar yapıldığı kaydediliyor.

Meclis’in böyle bir alt yapısı yok

Parti yöneticileri, sistemin yasama ve yürütmeyi ayırdığını, ancak Türkiye’de hâlâ alışkanlıklarla milletvekillerinin yürütmenin bir parçası olarak görüldüğünü belirterek, “Seçmen milletvekillerinden talepte bulunuyor. Milletvekili de ‘ben yasama organı üyesiyim sadece yasa yaparım’ diyemiyor. ‘Yasama yasa yapacak’ dedik, ama Meclis’in böyle bir alt yapısı yok. Sistemin yasama tarafının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden parti yöneticileri, yasa önerilerinin TBMM Başkanlığı’na sunulmadan önce muhalefetin görüşünün alınması durumunda gereksiz tartışmalarla zaman kaybının da önlenebileceğine işaret ediyor.