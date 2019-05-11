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Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 10:07
Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel yaşananları şu şekilde aktardı: ''Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte. Program çıkışı evine bıraktım. Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler. Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar. Gata da yoğun bakımda ..''

​'DURUMU İYİ'

Ağırel, “Kendisini eve ben bırakmıştım. Benim arkamdan siyah bir Doblo durmuş ve Yavuz ağabeye saldırmışlar. Beni de takip etmişler. Daha sonra kızı, Yavuz ağabeyin saldırıya uğradığını öğrendim. Geri dönmemin doğru olmayacağını söylediler. Yavuz ağabeyin durumu iyiymiş.” dedi.

AKŞENER: BUNLAR BİZİ YILDIRAMAZ

Saldırı'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeniçağ Gazetesi yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demirağ’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır. Bunlar bizi yıldıramaz, yıldıramayacak!." dedi.

​FEYZİOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, saldırının ardından yayımladığı açıklamada, "Değerli gazeteci Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ 'a evinin önünde sopalarla saldırmış vahşiler. İşte şimdi hepimiz Yavuzuz deme zamanı. Şiddetin kazananı yoktur. Kaybedeni tüm ülke olur. Tüm siyasetçilere sesleniyorum. Milleti dinleyin. Şiddet lisanı ve şiddet istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞ GAZETESİ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik, “Yeniçağ gazetesine yapılan alçak saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Gazetemizin cesur, korkusuz ve mert kalemi Yavuz Selim Demirağ kardeşim, Türkiyem TV’de yapmış olduğu program sonrasında evine girdiği sırada alçak bir saldırıya maruz kalmıştır. Öncelikle Yavuz Selim Demirağ’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, inşallah eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar aramıza dönecek ve yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Demirağ’a yapılan saldırı Yeniçağ’a yapılmıştır.Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenlerden teker teker ortaya çıkaracağız.Bu alçak saldırıyı yapanlar, organize edenler bu işin hesabını verecekler.Yapılan bu alçaklığın en yakın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Etiketler: Türkiye, basın, medya, gazeteci, Yeniçağ
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