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30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Özkan vefat etti

29 Temmuz 2020, Çarşamba 18:33
İzmir Yeni Asya Okuyucularından, güzide bir Nur Talebesi, Yönetim Kurulu Üyelerimizden, 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan vefat etti. Özkan'ın bugün geçirdiği bir kalp operasyonu sonrasında rahatsızlanarak saat 18 civarında Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştuğu bildirildi.

Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Kur'an tefsiri Risale-i Nur'un tarzıyla ömrünü Kur'an, İman ve İslamiyete hizmete adayan, İzmir Yeni Asya okuyucularından Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Özkan'ın vefatını tessürle öğrenirken, kendisine Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyor, ailesine, akrabalarına ve camaatimize başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Gayretli bir Nur Talebesi, Fedakar bir Yeni Asya Gönüllüsü

Yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü Özkan, 2019 yılında Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişti.

Bir dönem Ödemiş Belediye Başkanlığına da aday olan Özkan, siyasi hayatının yanında, hayatının hemen hemen her döneminde, Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi ve müellifi olduğu Kur'an tefsiri Risale-i Nur'u İzmir’de, Türkiye'de ve dünya genelinde ulaşabildiği hemen her yerde tanıtma çalışmalarında bulundu.


İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir Risale-i Nur okuma programında, gençlerle sohbet ederken...

Türkiye’nin birçok yerinde gençlere Risale-i Nur hediye ederek, iman hakikatlerini anlatan Özkan’a bu vesilelerle tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz.

Not: Mehmet Özkan'ın canazesi yarın (30 Temmuz Perşembe) öğle namazına müteakip İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki Hamdibey Camiinden kaldırılacak ve Ahrandı mezarlığına defnedilerek ebedi aleme uğurlanacak.

***

Okumak için tıklayınız: Mehmet Özkan'ın İtalya seyahat notları... ''İtalya’da Risale-i Nurlar’ı tanıttık''

Mehmt Özkan, Risale-i Nur'u Şirince'de de tanıtmaya çalışmıştı:
Okumak için tıklayınız: ŞİRİNCE’YE KIYAMET GELMEDİ, AMA RİSALE-İ NUR GİTTİ

 

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Yorumlar

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  • Ali

    29.7.2020 21:11:28

    Allah rahmet eylesin.

  • Emre

    29.7.2020 19:37:57

    Cenab-ı Hak ebeden razı olsun o güzel insandan

  • yalcin

    29.7.2020 19:30:59

    انا لله وانا إليه راجعون... Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun InşaAllah. Alle efradına sabırlar diliyorum.. كل نفس ذائقة الموت...

  • İ. Seyda

    29.7.2020 19:27:55

    Hakikat noktasında vakitsiz ölüm yoktur ama ne denilebilir ki! Şahidim çok güzel hizmetler yaptığına. Risale-i Nur hizmetlerinde imrendiğim insanlardan biriydi. Cenabı hak yaptığı hizmetler namına kendine mağfiret ve rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine ve camiamıza taziyelerimizi sunarız.

  • Orhan Alagöz

    29.7.2020 19:18:00

    Risale-i Nur hizmetlerinde ,dünyanın dört bir yanındaki liderle Risale-i Nur göndererek onların bu iman hakikatleri den haberdar olmasını sağlayan,hergun, gittiği yerleedeki topluklara , Çantasında taşıdığı Risale i Nurlardan veren Mehmet Özkan agabeyimize Allah'tan rahmet dilerim.Komsusu Hazreti üstad, makamı Cennet olsun inşallah

  • Ramazan kaya

    29.7.2020 19:09:18

    Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun

  • Ahmet Cakantimur

    29.7.2020 19:05:19

    Rabbim Mekanını Cennet Eylesin. Ailesine sabırlar dilerim.

  • Mehmet Çetin

    29.7.2020 19:00:19

    Allah rahmet eylesin. Mekânını ve makamını Cennet eylesin. Peygamberimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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