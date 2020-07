Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Özkan vefat etti

İzmir Yeni Asya Okuyucularından, güzide bir Nur Talebesi, Yönetim Kurulu Üyelerimizden, 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan vefat etti. Özkan'ın bugün geçirdiği bir kalp operasyonu sonrasında rahatsızlanarak saat 18 civarında Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştuğu bildirildi.

Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Kur'an tefsiri Risale-i Nur'un tarzıyla ömrünü Kur'an, İman ve İslamiyete hizmete adayan, İzmir Yeni Asya okuyucularından Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Özkan'ın vefatını tessürle öğrenirken, kendisine Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyor, ailesine, akrabalarına ve camaatimize başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Gayretli bir Nur Talebesi, Fedakar bir Yeni Asya Gönüllüsü

Yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü Özkan, 2019 yılında Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişti.

Bir dönem Ödemiş Belediye Başkanlığına da aday olan Özkan, siyasi hayatının yanında, hayatının hemen hemen her döneminde, Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi ve müellifi olduğu Kur'an tefsiri Risale-i Nur'u İzmir’de, Türkiye'de ve dünya genelinde ulaşabildiği hemen her yerde tanıtma çalışmalarında bulundu.



İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir Risale-i Nur okuma programında, gençlerle sohbet ederken...

Türkiye’nin birçok yerinde gençlere Risale-i Nur hediye ederek, iman hakikatlerini anlatan Özkan’a bu vesilelerle tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz.

Not: Mehmet Özkan'ın canazesi yarın (30 Temmuz Perşembe) öğle namazına müteakip İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki Hamdibey Camiinden kaldırılacak ve Ahrandı mezarlığına defnedilerek ebedi aleme uğurlanacak.

