Yürütme, yasama, yargı ve medyadan sonra sıra savunma ve sosyal medya mı?

KOMİSYONDAN GEÇEN ÇOKLU BARO TEKLİFİNE TEPKİLER DEVAM EDERKEN MECLİSTE DİLE GETİRİLEN İTİRAZLARDA BU SORU DA SESLENDİRİLDİ

HABER: FATİH KARAGÖZ

Kala kala ikisi kalmıştı

İYİ PARTİ Milletvekili Subaşı: “Cumhurbaşkanı, bu sistem içinde yürütmeyi, yasamayı, yargıyı, hatta medyayı kontrol edebiliyor. Sadece iki kurum üzerinde denetimi yok; biri yargının savunma ayağı olan barolar, diğeri sosyal medya. Bu iki gücü henüz hükümet baskılayamamıştır.”

Baronlar değil, barolar

AKSARAY Baro Başkanı Erhan Toprak: “Bu ülke ihale baronlarını, uyuşturucu baronlarını, arazi baronlarını görmüştü, ama bu çoklu baro ile şimdi hukuk baronlarını da görecek. Ancak kimsenin endişesi olmasın; son sözü baronlar değil, barolar söyleyecek.”

***

Sıra savunma ve sosyal medyada mı?

İktidar; yürütme, yasama, yargı ve medya üzerindeki kontrolünün ardından savunma ve sosyal medyayı da kontrol altına almak konusunda eleştiriliyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Öte yandan İletişim Başkanlığı, sosyal medya için yasal düzenlemenin tartışıldığı bir dönemde ‘ABD modeli’ ve ‘Fransa modeli’ni incelemeye aldı. Meclis’ten geçen çoklu baro düzenlemesi ve sosyal medya ile ilgili yapılması planlanan düzenlemeyle iktidarın bu iki alanı kontrol altına almayı planlaması eleştiriliyor.

Bir nevÎ vesayet uygulanıyor

Çoklu Baro düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM’de Adalet Komisyonunda görüşmelerinde Antalya Milletvekili Hasan Subaşı İYİ Parti Grubu adına söz alarak kanundaki çarpık düzenlemeleri açıkladı. Baroların fikri alınmadan hazırlanan teklif ile bir nevi vesayet uygulandığını söyleyen Subaşı, “Hukuktan anlayan, kanunu bilen, avukatlara danışmadan kendileriyle ilgili bir yönetim şekli belirlendi. Yüz binleri geçen avukat meslektaşlarımızı temsil eden baroların tümünün muhalefetine rağmen onların hiç fikrini almadan, tümden karşı çıkmalarına rağmen buradaki 10-15 iktidar mensubu avukat arkadaşımızın, hukukçu arkadaşımızın hazırladığı teklif ile bir nevi vesayet uygulanıyor. Seçilmiş vekil avukat olmak, hukukçu olmak, 10-15 arkadaşımıza asla bu yetkiyi vermez hepimiz bunun altında kalırız” dedi.

Savunma ayağı etkisini kaybedecek

Subaşı “Cumhurbaşkanı, bu sistem içinde yürütmeyi kontrol edebilmektedir, bunu da inkâr etmenin bir anlamı yok, yasamayı kontrol edebilmekte, yargıyı kontrol edebilmekte, hatta özgür medyayı da kontrol ve denetimi altında tutabilmektedir. Sadece iki kurum üzerinde denetimi ve yetkisi yoktur; biri, yargının savunma ayağı olan serbest avukatlardan müteşekkil barolar üzerinde Hükûmetin etkisi ve baskılaması söz konusu değildir. İkincisi de sosyal medya etki alanı dışındadır. Bu iki gücü henüz Hükûmet baskılayamamıştır” dedi. “Barolar siyaset yapıyor” gerekçesinin ileri sürüldüğünü, ancak çoklu barolar ortaya çıktığında barolarda siyasetin olacağına dikkat çeken Subaşı, “Ortaya çıkan baroların önemli bir bölümü iktidarın tasarruflarını destekler hâle gelmekle serbest avukatlık ve baroların savunma ayağı, yargının savunma ayağı etkisini kaybedecektir; etkisini kaybetmesi de zaten Hükûmetin şu yasa teklifiyle aradığı kandır” şeklinde konuştu.

Yargı iktidarın etkisi altında

Türkiye’de yargının iktidarın etkisi altında kaldığı vurgulayan Subaşı, “Türkiye’de yargının etki altında kalmasının en önemli delili ‘17-25 Aralık milattır’ sözü olduğunu söyledi. Subaşı, “2013 tarihinden öncesini sorgulamayın, 2013 tarihinden sonrasını yani 17-25 Aralık 2013 tarihini milat sayalım, ondan sonrasını sorgulayın” demek, hem bir Anayasa suçudur hem de yargıya doğrudan bir baskı ve etkidir. Baroları eleştirmem gerekirse Türkiye’de barolar bu konuyu yeterince eleştirmemiştir ve gün gün gelerek her kurumun özgürlük alanı, yetki alanı daraltılmaya başlanmıştır” dedi. Hukuktan anlayan, demokrasinin, kanunların ne olduğunu bilen yüz bini aşkın avukata sormadan “Siz böyle yönetilmelisiniz.” demek, onlara vesayet uygulamak demektir; onlara bunu yaparken “Biz demokrasiyi savunuyoruz.” demek son derece yanlıştır.

Demokrasiye zarar verir

Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, “Bu ülke ihale baronlarını, uyuşturucu baronlarını, arazi baronlarını görmüştü ama bu çoklu baro ile şimdi Hukuk Baronlarını da görecek. Ancak kimsenin endişesi olmasın; son sözü baronlar değil barolar söyleyecek! #Vazgeçmeyeceğiz” paylaşımı yaptı. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, komisyonda kabul edilen çoklu baro düzenlemesini eleştirerek, “Avukatlar Kanunu’nda öngörülen değişiklik, Türkiye’nin daha fazla kutuplaştırılmasını sağlayacak; demokrasi ve hukuk devletine ciddi zarar verecektir” dedi. Teklifle avukatların yıllardır dile getirdikleri sorunların görmezden gelindiğini belirten Yeneroğlu, avukatların teklife karşı yaptıkları eylemlerinin engellenmesine ve polis müdahalesine tepki gösterdi.

Teklif AYM’ye taşınacak

Çoklu baro teklifinin Genel Kurul’da itiraz edilen konularda bir değişiklik yapılmadan yasalaşması durumunda CHP, yasanın yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, teklifin geri çekilmesine ilişkin mücadeleyi Genel Kurul’da sürdüreceklerini belirterek, “Teklife ilişkin görüşlerimizi Genel Kurul’da da güçlü bir şekilde paylaşacağız. Bu teklif, mutlaka geri çekilmeli. Eğer yasalaşırsa barolar hukuk devletini koruyamaz, savunamaz hale gelir. Kadın hakları, çocuk hakları, doğa hakları mücadelesi zarar görür. Barolar zayıflarsa vatandaşların hak ve özgürlükleri güvencesiz kalır” dedi.