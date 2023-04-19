Yusuf Kerim nihayet annesine kavuştu

Kanser tedavisi gören altı yaşındaki Yusuf Kerim, annesinin tahliye haberini nihayet aldı.

Kanser tedavisi gören altı yaşındaki Yusuf Kerim, annesinin tahliye haberini nihayet aldı. Diken’in haberine göre, Gülten Sayın hakkında tahliye kararı verildiğini ilk günden beri Yusuf’a sahip çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu: “Haydi sıkı durun size bomba bir haberim var. Az evvel Yusuf Kerim’in babası aradı. Nihayet… Anne Gülten Sayın’ın tahliye kararı çıktı:) Görüntülü görüştüğüm Yusuf Kerim’in ağzı kulaklarına varıyordu. Nihayet yasa uygulandı. Yasanın uygulanmasına sevindiğimiz bir Türkiye!” Haber Merkezi

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