Ayasofya gönüllüsü dualarla

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan ve 79 yaşında vefat eden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir’in cenazesi, Bursa’da toprağa verildi.

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi’ndeki evinde vefat etti. “Ayasofya davası”nı kazanan kişi olarak bilinen İsmail Kandemir’in cenazesi, Emirsultan Camisi’ne getirildi. Kandemir’in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi. AA

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.