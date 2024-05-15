'Ağababa Kadayıf'ın eşsiz lezzetleriyle tanışın

Örnek bir başarı hikayesiyle genç girişimcilere ilham veren ve geçmişindeki büyük bir azim ve emekle yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren Ağababa Grubu; Polesan Catering, Ağababa Döner ve Ağababa Kadayıf markalarıyla dikkat çekiyor.

https://www.agababakadayif.com/

Ağababa Grubu bünyesindeki Polesan Catering, Ağababa Döner ve Ağababa Kadayıf markalarını, kuruluş süreçlerini ve sektöre getirdikleri yenilikleriyle birlikte Ağababa Grubunun Hikâyesini ve Ağababa Döner markasının kurucusu Himmet Polat'ı, Ağababa Grubunun mevcut hizmetleri ve sektöre ilişkin hedefleri çerçevesinde 'Ağababa Kadayıf' lezzetleri özelinde daha yakından tanıyalım:

Yeni bir lezzet durağı: Kadayıf Tutkunlarının Gözdesi Haline Gelen 'Ağababa Kadayıf'ın Tatlılarına Yoğun İlgi

Ağababa Şirketler Grubu Başkanı Himmet Polat, Polesan Catering ile yılların tecrübesini ve sektördeki bilgisini Ağababa Döner markasıyla başarıyla taçlandırdıktan sonra, 100 yıl önce özellikle de sarayların vazgeçilmez tatlısı olarak bilinen kadayıf için de harekete geçti.

Kadayıf lezzetini yeniden yorumladı

Zamanla popülerliğini yitiren kadayıfı “Ağababa Kadayıf “ markası altında yeniden eski günlerine kavuşturmayı başardı.

2015 yılında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ilk şubesini açan Ağababa Kadayıf, kadayıfın her çeşidini bünyesinde barındırıyor ve ürünlerinde hiçbir yapay tatlandırıcı kullanmıyor. Tüm malzemeler tabii ürünlerden temin ediliyor, böylece müşterilere en kaliteli ve tabii tatları sunuyor.

Yıllardır ''düşük fiyat'' ve ''kalitesiz ürün'' propagandasıyla tatlıdan uzaklaştırılanlara karşı çıkan Ağababa Kadayıf , kaliteden ödün vermeden oluşturduğu fiyat politikasıyla her bütçeye hitap ediyor.

Müşterilerinin damak zevkini ve bütçesini ön planda tutan Ağababa Kadayıf, herkesin gönlü rahat bir şekilde ve damak tadının arzu ettiği tarzda tatlı yemesini hedefliyor.

Ağababa Kadayıf, rakipleriyle rekabet etmek yerine müşteri memnuniyetini temel prensip olarak benimserken, kaliteden taviz vermeden herkesin keyifle tatlı yiyebileceği günleri hedefliyor.

Ağababa Kadayıf ile unutulmaya yüz tutmuş kadayıf lezzetini keşfedin, eski günlerin tadını yeniden yaşayın.

https://www.agababakadayif.com/

Fıstıklı Sultaniye Tatlısına Müşterilerden Tam Not

Ağababa Kadayıf'ın eşsiz tatları arasında özel bir yere sahip olan fıstıklı sultaniye kadayıfı, adeta bir lezzet şölenine davet ediyor. Bu enfes tat, her lokmada damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Öncelikle, fıstıklı sultaniye kadayıfının muhteşem lezzetinde kullanılan malzemelere bir göz atalım. İnce tel kadayıfın arasına serpiştirilen taze ve iri Antep fıstıkları, tatlıya benzersiz lezzet katıyor. Üzerine dökülen şerbet ise kadayıfın tamamını sırılsıklam yapıyor, her bir telin tadını ve aromasını daha da vurguluyor.

Himmet Polat Kimdir?

Ağababa Grubunun ve Himmet Polat'ın Hikâyesi...

Ağababa’nın geçmişinde muazzam bir azim ve emek ile ortaya çıkan örnek bir başarı hikâyesi yatıyor. 1974 yılında Malatya’nın Darendere ilçesinde doğan ve ilkokul eğitimini burada gören Himmet Polat’ın gerçek hayat hikâyesi de bu aşamadan sonra başlıyor. Köyünde ortaokul olmadığı için çok genç yaşta doğduğu topraklardan kopup gurbete yani İstanbul’a gitmek zorunda kalan Polat’ın eğitim macerası Ümraniye’de kayıt olduğu bir ortaokulda maalesef maddi imkânsızlıklardan ötürü sadece 2 yıl daha sürer.

Okuduğu okulu bırakıp genç yaşta çalışma hayatına atılmak zorunda kalan Polat’ın ticari hayatında attığı ilk adım ise bugünlerin de ilk sinyalini verir nitelikte. Polat’ın hayatında en önemli dönüm noktası ise bir Kayserili tüccarın dükkânından geçiyor. Kayserili tüccarın yanında edindiği tecrübeler ile ticari hayatına devam eden Polat’ın 2003 yılında İstanbul Esatpaşa’da 100 m2 yerde 1 araç ve birkaç tencere-tava ile ilk adımını attığı yemek sektörü ise Ağababa Grubu için başarılarla dolu bir dönem olarak da kayıtlara geçer.

Kardeşlerinin büyümesi ve eğitimlerini tamamlaması ile birlikte güç birliği yapan Polat ailesi, yemek işini Polesan Catering markası altında Ümraniye’de kurdukları tesiste daha da büyüterek adını çok kısa bir zaman içinde duyurur ve birçok kurum ve şirketin yemek hizmetini vermeye başlar.

Büyüme ve markalaşma süreci devam ediyor

Polat ailesi 2010 yılında ise yemek sektöründen edindikleri deneyimlerini bu sefer de restoran alanına taşır. “Ağababa” markasının hikâyesi de bu tarihten itibaren başlar. Ümraniye’de açtığı 500 kişilik mekânda “Ağababa Döner” markası altında hizmet vermeye başlayan Polat ailesi, 5 yıl gibi ticari hayatta çok kısa sayılacak bir zaman diliminde sektörün parmakla gösterilen işletmelerinden birine daha sahip olur.

Polat ailesi Ağababa Döner’in ardından sırasıyla gruba Ağababa Kantin ve Ağababa Kadayıf’ı da ekler.

Örnek bir başarı hikâyesi ile girdiği her sektörde adından söz ettiren başaran Himmet Polat’ın 2015 yılı itibariyle ‘’Ağababa’’ çatısı altında 250’den fazla çalışanı bulunuyor. Tüm çalışanlarına bir baba şefkati ile yanaştığını ve büyük bir aile olduklarını belirten Polat, amacının kaliteli işletmeler açıp kontrollü bir şekilde büyümek olduğunu söylüyor…