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15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ben yaptım, hem(i) de tek elimle

İbrahim Aktaşcı
15 Mayıs 2024, Çarşamba
Vaktiyle, memleketin birinde, kendilerine eğlence arayan bir grup genç, trende aynı kompartımanda seyahat ettikleri yaşlı bir köylüye şöyle bir oyun oynarlar:

Yaşlı köylüye rol kesen gençler, sırasıyla, el frenini iki elleriyle çekmeye çalışıyorlarmış da güç yetiremiyorlarmış gibi davranırlar.

Gençleri merakla izleyen köylü, onlar koridora çıkınca el freninin başına gelir ve gücünü dener. El frenini çeker ve treni durdurur.

Kondüktör gelip, kim yaptı bunu diye sorunca da yaşlı köylü ona şöyle karşılık verir: “Ben yaptım, hemi de tek elimle…”

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım, geçtiğimiz hafta Lyon Başpiskoposu’nu ziyaret etti. Hristiyan din adamıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkonsolos, bu fotoğrafı konsolosluğun sosyal medya hesabından yayınladı.

Ancak fotoğrafta bir gariplik vardı. Başpiskopos ile fotoğraf çektiriken onunla yan yana durmayı tercih etmeyen Başkonsolos, din adamının bir iki adım önünde durup, şahadet parmağını kaldırarak poz verdi.

Tepkilerin ardından fotoğraf kısa süre sonra silindi.

Peki, cv’sinden gördüğümüz kadarıyla aslında iyi de bir eğitim almış olan Başkonsolos, nasıl oldu da bu hataya düştü? Konsolosa rol kesen kimlerdi?

AKP-MHP iktidiarında ne yazık ki; isimden ve resimden ibaret, içi boş, şekilci, vatandaşa hayal satan türden, bir dindarlık, milliyetçilik ve devlet adamlığı türedi. Popüler ve itibar görür oldu.

Mesela, katıldığı uluslararası toplantılarda, yerdeki Türk Bayrağına basmayan ve katlayıp cebine koyan Erdoğan’ın vatanseverliği takdir edildi.

Ancak aynı Erdoğan’ın kötü yönetimiyle, Türk Lirasının kıymetini ve ülkenin itibarını düşürmek suretiyle Türk Bayrağına daha büyük bir zarar verdiğiyle kimsecikler ilgilenmedi.

Filistin’liler dünyanın gözü önünde katledilirken, kılını dahi kıpırdatmayan Türk Hükümeti, Erdoğan’ın tek bir rabia işaretiyle düşmana korku saldı ve Erdoğan’a kahramanlık hikayeleri yazıldı.

Orta Asya’ya tatile gidip, Tanrı Dağları’nın eteklerinde bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektiren milliyetçiler, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca Türk Birliğini kurmuş oldular.

Avrupa’lıların teknolojisini kullanıp dizi-film çeken Türkler, televizyon yapımlarında Avrupa’yı dize getirdi ve koca bir ülke, tek bir Türk’ün bütün dünyaya bedel olduğuna inandırıldı.

Örnekler çoğaltılabilir. İşte, koca koca siyasetçiler vatandaşa rol böyle kesince, bizim Başkonsolos boş durur mu?

Durmadı elbette. Aldı Lyon Başpiskoposu’nu arkasına, kaldırdı şehadet parmağını, tüm dünyaya Müslüman Türk’ün gücünü gösterdi ve “ben yaptım, hemi de tek elimle dedi.”

Başkonsolos söyleyemediklerini de onun ağzından biz söyleyelim:

“Bu iktidarın düşmanı çok sık değişiyor. Gün olur Fransa’yla, hele bir de Rahip Brunson olayında olduğu gibi kiliseyle aramız açılırsa, bu ziyaret ve fotoğraf benim başımı yakmasın. İşte, işaret parmağımı kaldırdım ve işaret düşüyorum. Nezaketim ancak bugün için geçerlidir.”

Yolculara hava atmak için önüne gelen el frenini çekmeye devam ederse, bu tren demokrasi istasyonuna biraz zor varır.

“Kara tren gecikir, belki hiç…”

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