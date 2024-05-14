Yargıtay'ın yeni başkanı Kerkez

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolmasının ardından yapılan yeni başkan seçimi 51 günde tamamlandı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığını sürdüren Ömer Kerkez, 37. turda 348 Yargıtay üyesinin 193’ünün oyunu alarak başkan seçildi. Kerkez, dört yıl boyunca görev yapacak. 5 Temmuz 2017’de Yargıtay Üyeliğine seçilen Kerkez, 14 Şubat 2023 tarihinden bu yana Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmekte iken 14 Mayıs’ta Yargıtay Başkanlığına seçilmiştir. Ankara - Anka

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