‘İhaleler denetim dışında’

Hangi alanda ne kadar tasarruf sağlanacağına ve tedbirlerin bütçe açığına etkisinin ne olacağına ilişkin bir analiz içermeyen kamuda tasarruf paketinde, tasarruf kapsamına girmeyen pek çok unsur da var.

Bu ihale düzeniyle kamuda tasarruf olmaz Yatırım harcamalarında istisna olarak gösterilen kısımların yani yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve deprem harcamalarının zaten son süreçte kamu ihaleleri içerisinde ağırlıklı kısmı oluşturduğunu ve buna ilişkin bir kesinti sinyalinin olmadığını belirten Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, “Öte yandan deprem yeniden yapılanmaları yani kamu harcamalarında inşaat harcamaları bütçe dışına çıkartılmıştı. Geçen yıl deprem sonrası. Dolayısıyla denetim dışında ilerliyor buradaki ihaleler. Buna ilişkin bir düzenleme de gelmiş değil” diye konuşuyor. DW Türkçe’nin haberine göre Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hurşit Güneş, “Ben tasarruf tedbirlerinin olumlu sonuç vereceğini düşünmüyorum. Öncelikle Hazine garantili büyük yatırımlarda herhangi bir tasarruf açıklanmış değil. Bu önemli bir eksik. Kamu harcamalarının büyüklüğüne baktığımızda açıklananlar daha önce Hazine Bakanı’nın ‘çekirdek, çerez’ dediği araç kullanımı gibi konular” dedi. Haber Merkezi

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