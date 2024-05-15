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15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

“Özgür Filistin için yatırımını çek”

15 Mayıs 2024, Çarşamba 02:34
Filistin’e destek için dünya genelindeki üniversitelerde devam eden gösteriler ABD’de mezuniyet törenlerini etkilerken, Avrupa’daki üniversitelerde de yayılmaya devam ediyor.

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin’e destek gösterilerinde sadece ABD’de şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 900 kişi gözaltına alındı.

ABD’deki üniversitelerin birçoğu yönetimlerin talebiyle polis müdahalesine sahne olurken, Avrupa’daki üniversiteler de Filistin’e destek için düzenledikleri gösterilerini hız kesmeden sürdürüyor. ABD’deki Pomona College’da Filistin’e destek veren öğrencilerin mezuniyet töreninin düzenleneceği salona kamp kurması nedeniyle tören başka bir salonda yapıldı.

Filistin’e destek için gösteri düzenleyen Pomona öğrencilerinden Anwar Mohmed, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, birçok kez üniversite tarafından görmezden gelindiklerini ifade etti. Mohmed, “‘Bugün, işler her zamanki gibi değil’ demeliyiz.” ifadesini kullandı.

ABD’deki Emerson College’da daha önce Filistin’e destek için toplanan öğrenciler, mezuniyet töreninde de gösterilerini sürdürdü. Mezun olan öğrencilerden bazıları Filistin kefiyeleriyle diplomalarını teslim aldı.

“Özgür Filistin için yatırımını çek”

Virginia Commonwealth Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde ise Filistin’e destek veren 100’e yakın öğrenci ve konuğun, Virginia Valisi Glenn Youngkin’in konuşması sırasında salondan ayrıldığı görüntülendi. Salondan ayrılan öğrencilerden bazılarının Filistin kefiyesi giymesi de dikkat çekti. ABD’deki California Berkeley Üniversitesi’nin mezuniyet töreni sırasında da yüzlerce öğrenci Filistin’e destek için gösterilerini sürdürdü. Üniversite Rektörü Carol Christ, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin Filistin’e destek için düzenlediği gösterilere ilişkin “Gazze’deki vahşete, şiddete, on binlerce Filistinlinin öldürülmesine ve eğitim kurumlarının yok edilmesine karşı tepkililer.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 20 öğrenci tören sırasında Filistin bayrakları taşırken, bir öğrencinin “Özgür Filistin için yatırımını çek” yazılı döviz taşıdığı görüldü. Polis, öğrencileri törenin yapıldığı stadyumun arka tarafına doğru uzaklaştırdı.

Duke Üniversitesi’nde ünlü oyuncuya tepki

ABD’nin köklü üniversitelerinden Duke Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan İsrail destekçisi Amerikalı Yahudi komedyen Jerry Seinfeld’i protesto eden bir grup öğrenci, Filistin bayrağı açıp törenden ayrıldı. Büyük bir Filistin bayrağı açarak “Filistin’e özgürlük” sloganları atan grup, tören alanını toplu şekilde terk ederken bazı öğrencilerin de gruba destek verdiği görüldü.

Wisconsin Üniversitesi’nde sessiz protesto

Wisconsin Üniversitesi kampüsündeki Filistin destekçisi göstericiler, 2 haftadır devam ettirdikleri kamplarını kaldırma yönünde 10 Mayıs’ta üniversite yönetimiyle anlaştı. Öğrencilerin kamplarını kaldırma karşılığında, üniversitenin yatırımlarına karar veren kişilerle görüşme yapacağı aktarıldı. ABD’deki Wisconsin Üniversitesinin Madison Kampüsü’nde öğrenciler ise Camp Randall Stadyumu’nda yapılan mezuniyet töreninde Filistin’e destek için sessiz protesto düzenledi.Öğrencilerin Filistin bayraklarıyla düzenlediği gösteride gözaltına alınan olmadığı aktarıldı.

Texas ve Michigan’daki mezuniyet törenleri

Texas Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde ise bir grup öğrenci diplomalarını alırken Filistin bayrağı açtı. Sahneyi terk etmek istemeyen öğrenciler kısa süre sonra üniversite güvenliği tarafından sahneden indirildi. ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde yapılan mezuniyet töreni sırasında Filistin destekçisi öğrenciler gösteri düzenledi. Törende bir grup öğrenci, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü. Polis, Filistin destekçisi öğrencilere müdahale ederek alandan uzaklaştırırken, üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, olayda hiçbir öğrencinin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Avrupa’daki üniversite gösterileri de sürüyor

Bu arada, Filistin’e destek gösterileri, Avrupa’da da yeni üniversitelerin dahil olmasıyla hız kesmeden devam ediyor. Hollanda’nın idari başkenti Lahey’deki Kraliyet Sanat Akademisi (KABK) yönetimi, Kudüs’teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile işbirliğini iptal etme kararı aldı. KABK Öğrenci Birliğinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akademi yönetiminin, İsrailli kurumlarla işbirliğini sonlandırma taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından İngiltere’nin Oxford Üniversitesinde görev yapan yaklaşık 500 akademisyen ve araştırmacı da üniversitenin Gazze’deki eğitim hayatına destek vermesi için çağrıda bulundu. İmzaladıkları mektupla Oxford yönetiminden İsrail ve kurumlarına destek veren şirketlerle bağlantılarını koparmasını isteyen akademisyen ve araştırmacılar, Gazzeli meslektaşları ve öğrencilere üniversitenin imkanlarının sunulmasını istedi. Talepler arasında üniversitenin müfredatı ile çevrim içi kaynak ve eğitimlerin Gazzeli akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere açılması yer aldı.

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