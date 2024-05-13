AVM'ler niye dolu?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Kriz varsa AVM’ler, restoranlar, oteller, yollar neden dolu” çıkarımıyla ekonomik sorunları görmezden gelenlere cevap verdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi algılamakta güçlük çekenlere yönelik dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya mesajına “Deliriyorum” diye başlayan Prof. Dr. Demirtaş, “Madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu” şeklinde sorular yöneltenlere cevap verdi. Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon kişinin yaşadığını anımsatan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, nüfusu kabaca şöyle sınıflandırdı: “10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir.”

Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler

AKP’nin zengini ultra zengin, fakiri daha fakir yaptığını, orta direği ise süpürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş, AVM’lerin, restoranların, otellerin ve yolların dolu olma sebebini ise şöyle açıkladı: “Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye, başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler.”

Haber Merkezi