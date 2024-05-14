İhale düzeni değişmeden tasarruf olmaz

Ekonomist Nesrin Nas, paketin ne kadarlık bir tasarruf sağlayacağının açıklanmadığını belirtti.

Nas, “Aslında olması gereken şeyleri, bizim önümüze tasarruf önlemleri diye koydular. Bunun bütçede 2.7 trilyon liralık bir açık öngörülen bütçede ne kadar bir tasarrufa yol açacağı bir rakam olarak bize verilmedi. Ama tek tek toparladığınız zaman bu açığın neredeyse 27’de 1’i kadar bir yaraya merhem olacak, öyle görünüyor. Şimdi en önemli şey ihmal edilmiş durumda bu pakette. Kamu harcamalarının, savurganlığın daha doğrusu yolsuzluğun kaynağı neredeyse 200 kez değiştirilen ihale kanunudur. Yani bu kanun değişmeden ve ihaleler şeffaf ve denetlenebilir hale gelmeden kamuda tasarruf bir hayaldir. Ancak bu paket içinde çok önemli şeyleri görmüyoruz. İşte mesela ihale kanununun değiştirileceği yolunda en ufacık bir ima bile yok. İkincisi, kamu üzerinde çok büyük bir yük oluşturan kamu-özel iş birliği de ilişkin de herhangi bir şey yok” dedi.

Ankara - Anka