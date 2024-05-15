EKONOMİSTLER: TASARRUF PAKETİNDE DAĞ FARE DOĞURDU. YOKSULLAŞMA DAHA DA ARTACAK.

Tasarruf değil, giyotin paketi

Pakette Saray ve zenginleri yok

ÖZDE DEĞİL SÖZDE MÜCADELE - YOKSULLAŞMA ARTACAK

BU PAKETLE TASARRUF HAYAL

EKONOMİSTLER, HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN AÇIKLADIĞI KAMUDA TASARRUF PAKETİNİ YETERSİZ BULURKEN, VATANDAŞ TASARRUFUN ÖNCE SARAYDAN BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

İktisatçı ve ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni değerlendirdi. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, “Bu paketle beklenenlerin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Gerçekleşse bile, hükümetin hazırlatıp mecliste onaylattığı 2024 bütçe açığı 2.7 trilyon tasarruf paketi ise 100 milyar. 2.7 trilyon açığının 27’de 1’ini karşılanmış oluyor. Bütçe giderleri 11.1 trilyon. Bu paket 100 milyarlık bir paket bütçe giderlerinin binde yüzde 9’unu oluşturuyor. Binde 9 tasarruf yapsanız ne olacak. Giderler yüzde 1 bile azalmış olmuyor. Onun için bu derde deva bir paket değil. Böyle bir tasarrufunda en az 500 milyar veya 1 trilyonun ortaya çıkmış olması lazım ki enflasyona etkisi olsun, bütçe açığına etkisi olsun, ekonomiye etkisi olsun. Enflasyonla özde değil sözde mücadele paketi”dedi.

Yoksullaşma artacak

İktisatçı Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, paketin beklenen tedbirlerden uzak olduğunu, günü kurtarmaya yönelik kararlar alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Kamuda çalışan sayısı nüfusa göre çok fazla değil. Bu kararlar sonrası yoksullaşmanın daha çok artacağını, geniş kitlelerin daha da canının acıyacağını düşünüyorum. Kamu İhale Yasası değişebilirdi. Bunlar yapılmadı sadece harcama kısmı ile ilgili. Gelir kısmıyla ilgili hiçbir şey yok, kurumlar vergisi yok. Bu seneye yama olabilir birkaç yıl için çok fazla işe yarayacak program değil. 3 yıllık bir program, 3 yıl sonra seçim var zaten seçime kadar şu işi idare edelim sonra bakalım. Bir yıllık harcamalar engellenerek kısmi bir bütçe dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Kısmi olduğu için çok fazla işe yaramayacak”.

Olması gerekeni paket diye açıkladılar

Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre; “Aslında, hep olması gerekeni, Tasarruf Paketi olarak açıkladılar. Olması gerekeni 3 yıl yani seçime kadar sürdürecekler. Nedir, her zaman olması gereken? Lüks araç alımı, lüks bina ve eşyalar. Yüksek ve çoklu maaşlar. Gereksiz lüks temsiller. Fazla sayıda personel. Gereksiz enerji tüketimi gibi kalemler zaten var olmamalıydı. Kulağımıza fısıldanan 100 milyar TL. Fakat, açıklanan bir rakam olmadı. Ne kadar tasarruf edilecek? Etkisi ne olacak? Bilmiyoruz Peki ya KÖİ’ler? 5 MLR USD. Peki ya saray harcamaları? 170 MİO USD” ifadelerini kullandı.

Tasarruf önce saraydan başlasın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi’ni vatandaşı da memnun etmedi. Vatandaşlar, açıklanan paketinin başarılı olacağına inanmadıklarını belirterek, tasarrufa öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan başlanması, paketin iktidarın kullandığı uçaklardan çorba içilen kaşığa kadar geniş bir alanı kapsaması gerektiğini söyledi.

Artık orta sınıf değil, fakiriz

Bir vatandaş, “Zaten bin 500 odalı sarayı var. Lambaları kapatsa zaten ekonomi düzelecek de lambaları kapatmıyor ki” derken; başka bir vatandaş ise “Hazine Bakanı, Diyanet’in bütçesini kapatsın, ülkede tasarrufa gerek olmaz. Diyanet’in 3 milyar dolar bütçesi var” dedi. İsmini vermek istemeyen vatandaş ise “Lüks tüketimden kaçınılmalı. Bir kere niye bin odalı sarayımız var? Bunu bir sorgulamalı. Tasarruf ederlerse tedbirler işe yarar. Biz nasıl kemer sıkıyoruz, standartlarımızı düşürüyoruz, artık orta sınıf değil, fakiriz, onlar da tasarruf yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka