'Zamlar için teşekkür mü edeceğiz?'

SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman, iktidarı eleştirerek “Yapılan zamlar yetmezmiş gibi neredeyse bu zamların üzerine bir de takdir ve teşekkür bekleniyor anlaşılan” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, hanelerin kullandığı elektrik, doğalgaz ve sudan alınan KDV kaldırılması gerektiğini söyledi. Karaduman, “Bugün bir baba için çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak, bir çiftçi için tarlada üretim yapmak, bir esnaf için dükkânını işletebilmek, bir öğrenci için eğitimine devam edebilmek son derece zorlaşmıştır. Bugün âcil bir şekilde yapılması gereken, özellikle vergi alanında bazı düzenlemeler var” diye konuştu. TÜRK-İŞ Araştırmasının Aralık 2021 ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL’ye, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13.072,51 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4.926,94 TL’ye yükseldi.

Vatandaşı dolandıranlara yaptırım uygulanmalı

Araştırmayı değerlendiren Karaduman, “En temel ihtiyaçlar olan; su, elektrik, doğal gaz ve ulaşım gibi kalemlere yapılan zamlarla birlikte yaşama maliyetinin her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz” dedi. Elektrik ve doğal gaza alelacele yapılan zamlarla mağdur edilen vatandaşa yardım için kış mevsiminin bitmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade eden Karaduman, enerji dağıtım şirketlerinin keyfi uygulamalarını önlemek için denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Karaduman, “Sayaç okumalarını 1-2 gün geciktirerek faturayı % 127 zamlı olacak şekilde keserek vatandaşı dolandıranlara karşı da gerekli önlem ve yaptırımların getirilmesini bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yılbaşından itibaren bu fiyatlardaki artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakârlık yapmayı sürdürmektedir” sözünü eleştiren Karaduman, “Elektriğe tarihin en büyük zammı yapılmışken bu cümleler kurulabiliyor. Yapılan zamlar yetmezmiş gibi neredeyse bu zamların üzerine bir de takdir ve teşekkür bekleniyor anlaşılan” ifadelerini kullandı.