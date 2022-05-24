Zamlarda G-20'yi solladık

Enflasyon TÜİK’e göre bile yüzde 70’e dayanırken pazarda hissedilen yüzde 200’ü geçti. Gıda enflasyonu öyle bir hale geldi ki sofralarımız artık tehdit altında.

Gübrede, tahılda ve mazotta yaşanan maliyet artışı ise yılın ilk üç ayında G-20 ülkeleri arasında en çok enflasyonda başı çeken Türkiye’de hissedildi. Mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yüzde 60-70 ile Türkiye ve Arjantin’de yaşandı. Ulusal istatistiklere göre, Rusya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerdeki gıda fiyatları mart ayında yüzde 10-20 arttı.

Dünya’nın haberine göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde gıda fiyatlarındaki artışlar Fransa ve İrlanda’da yüzde 2.5 iken bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ve Baltık ülkelerinde yüzde 10’dan fazla oldu.

Haber Merkezi