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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Zühtü Arslan 3. kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi

02 Şubat 2023, Perşembe 12:52
Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Arslan, üçüncü kez AYM başkanı oldu. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.

Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapılan seçimler, başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapıldı.

Daha önce iki kez seçilmişti

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı.

AA

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