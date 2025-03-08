Zulüm karşısında sesimizi yükseltelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Müslümanlar olarak güçlü bir dayanışma bilinci geliştirmeliyiz. Haksızlık ve zulüm karşısında sesimizi hep birlikte yükseltmeli, kötülüklere karşı yekvücut hareket etmeliyiz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslâm Ülkeleri Büyükelçileri İftar Programı düzenlendi. Başkanlıkta verilen iftar sonrası konuşan Erbaş, Ramazan ayının ilim, ibadet, ahlâk ve kardeşlik iklimi olduğunu söyledi. Ramazanın aç kalmayı değil, manevî bir iklimde ruhu doyurmayı ifade ettiğini belirten Erbaş, “Bu mübarek ayda bizler, bir yandan ibadetlerimizle kendi iç dünyamızın derinliklerine inerken diğer yandan da fitrelerimizle, sadakalarımızla, zekatlarımızla ve tüm iyiliklerimizle kardeşlerimizin dünyasına yolculuk yapar, onların yaralarına merhem oluruz. Bu kutlu iklimin bereketiyle İslâm’ın hakikatlerini, hak, hukuk, adalet, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerini bütün yeryüzüne taşımanın gayreti içinde olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. Erbaş, “Aşırılık yanlısı anlayışlar, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslâm düşmanlığı gibi menfur ideolojiler, birlikte yaşama hukukunu ve ahlâkını hedef almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sorumluluk Müslümanların üzerinde

İslâm coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğunun öncelikle Müslümanların omuzlarında olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: “Müslümanlar olarak bizler, vahdet şuuruyla, kardeşlik bilinciyle hareket ettiğimizde, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Kardeşliğimizin gereklerini en güzel şekilde yerine getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele olmadığına inanıyorum. Bu sebeple bizler, tüm farklılıklarımızı zenginlik görerek daha güzel bir gelecek inşa etme ideali etrafında kenetlenmeliyiz. Daha büyük gaye ve hedeflere doğru hep birlikte yürümeliyiz. Müslümanlar olarak güçlü bir dayanışma bilinci geliştirmeli, ilişkilerimizi her alanda en güçlü seviyeye taşımalıyız. Haksızlık ve zulüm karşısında sesimizi hep birlikte yükseltmeli, kötülüklere karşı yekvücut hareket etmeliyiz.”

Haber Merkezi