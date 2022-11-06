Fevkalade güzel eserler

Yaklaşık 10 yıldır beklediğimiz Çizgi Roman Bediüzzaman Said Nursi kitabı nihayet çıktı. Her yönü ile dört dörtlük bir eser. Bu sadece benim kanaatim değil. Okumaya başlayan kimselerin ortak kanaati.

Kitaplar yaklaşık bir ay önce basıldı. Gelir gelmez okumaya başladım. Nerede ise elimden bırakamadım. Çok kısa sürede bitirdim. Bin sayfalık çizgi roman Bediüzzaman Said Nursi kitaplarının yaklaşık yüzde doksanını resimler, yüzde onunu ise yazılar oluşturuyor. Okurken sayfalar çok hızlı ilerliyor. Tanıtım maksadı ile 25-30 kişiye gösterdim. Fiyatı nispeten yüksek olmasına rağmen 25 kişi kitabı hemen sipariş verdi. Bu güzel ilgiyi görünce 2 Ciltlik bu eseri bir defa daha okudum. Bazı yerlerini kırmızı kalemle çizdim. Aynı zamanda benim 40 yıldan fazla kitap tanıtıcılığı geçmişim var. İki okuyuştan sonra bu kitapları daha iyi tanıtabileceğim kanaatindeyim.

İkinci kitabımız ise Çizgi Roman Peygamberimizin Hayatı. Bu kitabımız ilk defa 2011 yılında basılmış. Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursi kitabını alanların yüzde sekseni Çizgilerle Peygamberimizin Hayatını da alıyor. Bu kitabımızı da daha önce iki defa okumama rağmen tekrar okudum. Ziyadesiyle istifade ettim. Bu kitapları herkesin okumasını tavsiye ediyoruz. Kitaplarla ilgili bilgileri en kısa zamanda almalısınız.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selamün aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Cenab-ı Hak selamet versin. Kusura bakmayın teşekkür mektubunu geciktirdim. Son gönderdiğiniz beş temel eser için çok teşekkür ederim. Allah vesile olanlardan maddi ve manevi herkesten ebeden razı olsun.

Cezaevinde Kur’an-ı Kerim ve hadis kitaplarından sonra teselliye, huzura, ferahlığa vesile olan tek kitap Risale-i Nurlardır. Zevkine varan her arkadaşımız hırzıcan edercesine Risale-i Nurlara sarılıyorlar.

Koğuşumuz kalabalık olmasından sizden bir Külliyat takımı rica ediyoruz. Şimdiden sebeb olanlardan Allah Razı olsun. Hizmetleriniz de muvaffak etsin.

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