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18 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Okumamaktan korkmak

H. Muharrem OKUR
18 Kasım 2022, Cuma
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Suresi)

“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zikr 39.)

“Evet Risale-i Nur, medreseden çıkmış, ilim içinde hakikata yol açmış.” (Emirdağ Lâhikası)

“Okumak bir şeydir, ama her şey o bir şeyden çıkıyor.” (Zübeyir Gündüzalp)

En büyük sıkıntı okumamak ve okuyamamaktan... Üstadımız bazı günler 200 sayfa okuyormuş.

Günlük olarak Risale-i Nurları okuyamadığımız zaman hem maddi hem manevi havanın bozulduğunu hissediyorsunuz o anlarda...

Üstadımızın ifade ettiği gibi; “Eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal.” düsturunca ancak okuduğumuz zaman taasup, haset, tefrika ve birçok hastalıktan kurtulabiliriz. Okumadığımız zaman yanlışı doğru bilmeye ve zulme şerik olmaya malesef devam ederiz.

Zübeyir Gündüzalp ağabeyin de ısrarla vurguladığı en birinci mesele bildiğiniz üzere “Okumak”.  Kendisine ait “Hizmet hizmet derken kendi hususi okumalarını terk edenin hizmeti muvakkat olur” ifadesi de bu mananın öneminin ibretli bir örneği.

Allah (c.c) bizi bu zamanın fitnesinden korusun. Hakkı ile Kur’an’a hadim eylesin ve her bir kardeşimizi insî ve cinnî şeytanlardan muhafaza eylesin. Amin.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Değerli Yeni Asya Medrese-i Yusufiye Ekibi.

Eşimle birlikte tutuklu bulunmaktayız. İkimize de ayrı ayrı birer Risale-i Nur Külliyatı gönderebilir misiniz?

Ayrıca dokuz ve ve on yaşlarında iki çocuğumuz var. Sizlerin yayın evinde bulunan çocuk eserlerinden de gönderebilirseniz çok memnun ve duacı oluruz. Şimdiden teşekkürler.

NOT: Cezaevlerine takvim kampanyamız devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz.

Bizimle iletişim için: 0 532 471 53 52

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