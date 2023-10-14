"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şefkat mesleği

H. Muharrem OKUR
14 Ekim 2023, Cumartesi
Malumunuz Adalet-i Mahza, yani tam adalet: Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. “Velâ teziru vâziratun vizra uhrâ” [En’am Suresi: 164] düsturu ile “Bir cani yüzünden onun kardeşi, hânedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz.”

Ve Cenab-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez... Gibi Kur’ani hakikatleri uhdesinde barındırıyor.

Adalet-i izafiye ise: Küllün selâmeti için, cüz’ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. (Mektubat). Bediüzzaman Hazretleri, Adalet-i mahza ve Adalet-i izafiye hususlarında; adalet-i mahzanın uygulanması gerekliliğini belirtmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin hayat safhasına baktığımız zaman tam adaleti, bunun yanında dört halife ve devamında Hz. Hasan (r.a) da Adalet-i Mahza’yı esas almıştır. 

Günümüzde ise beşer teknolojinin en gelişmiş çağını yaşıyor. Her şey kolaylaşmış. Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile âlem bir şehr-i vâhid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile ehl-i dünya bir meclisin ehli hükmündedir.” (Muhakemat)

Bu sebeple, adalet-i mahzanın uygulanması için bütün şartlar, sebepler ve vasıtalar bulunmaktadır. “Adalet-i mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür.” (Mektubat)

Dolayısıyla bilhassa mü’minlere acımak ve onların sonsuz hayatlarının kurtuluşu için çalışmak esası mesleğinde olan Risale-i Nurlara muhatap olan bizler, her daim Adalet-i Mahzanın tahakkuku için çalışmalıyıs. Vehmi korkulara veya çekincelere mahal vermeden, Risale-i Nurlardaki Kur’an’dan süzülen prensipleri müştak herkese ulaştırmalıyız.

Bunun karşılığında ise hiçbir maddi veya manevi ücret beklemeden yalnız Allah rızası için çalışmalıyız.

“Cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır ki, “Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakka âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz.” Ben de Celâleddin Harzemşah gibi, “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakkın vazifesidir” deyip ihlâs ile hareket etmeyi Kur’ân’dan ders almışım.” (Emirdağ Lahikası) diyen Üstadımızın izinden gitmeli ve dost-düşman-muhalif tefrik etmeyerek Adalet-i mahza düsturu ışığında ihlas ile çalışmalıyız.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine çocukları öldürdüler - Hastaneler perişan durumda

    İsrail, Gazze'den ayrılmak zorunda kalan sivillerin konvoyunu da vurdu: En az 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var

    Şehit Astsubay Musa Esat Kaya dualarla uğurlandı

    Gazze’yi işgal planı

    Meclis sivilleri hedef alan saldırıları kınadı

    Masum sivillere zarar veriyor

    İsrail’in bombardımanları savaş suçu

    Siviller ve yardım çalışanları korunmalı

    "Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa" Sabah Namazı Buluşması'nda dualar edildi

    Depremden etkilenen Afganistan'a acil yardım

    "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun"

    "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor"

    Gazze sınırına yakın yahudi yerleşim biriminin yüzde 60'ı tahliye edildi

    Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil müdahale çağrısı

    Tokyo'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi

    TBMM'ye sahipsiz köpeklerle ilgili şikayet başı çekiyor

    İkinci el oto pazarında satış sayısı yüzde 12 artarken fiyatlar yüzde 2,6 geriledi

    Şanlıurfa'da otomobille otobüs çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

    Lübnan'daki Türk vatandaşlara uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Hak namına dehşetli haksızlık”
    Ahmet BATTAL

    AYM “harç bitti” mi dedi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    “Seçilmiş” olmak ve şu Arz-ı Mev’ûd…
    Sebahattin YAŞAR

    Neden rahat durmuyor kelimeler?
    Muhammet ÖRTLEK

    İsrail’in 11 Eylül’ü
    Emine Sultan Çakır

    Yüz yamalı bir libas giymek
    Risale-i Nur'dan

    Adalet ve sulhu mahveden vahşiyane kanun
    Mehmet ÇETİN

    Ruhun sözleşmesini hatırlarken
    Faruk ÇAKIR

    Barış yolu, savaş yolundan iyidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.