Takvim kampanyamız

Teknolojik gelişmeler, geçmişte bizim için kolaylık gibi görünen takvim, ajanda ve benzeri ürünlerin yerini bu gün; bilgisayar, laptop ve cep telefon aldı.

Dün çok ihtiyaç olan şeylere bugün ilgi azalmış hatta ortadan kalkmış oluyor. Lakin bunun parelininde vazgeçemeyeceğimiz çeşitlilikte yeni ihtiyaçların da çıktığını görüyoruz.

20 yıldır yapmış olduğumuz “Medrese-i Yusufiyelere TAKVİM” hizmetimizi bu kadar baş döndüren teknolojiye rağmen başlatmış bulunuyoruzk. Takvim, Medrese-i Yusufiyeler için çok yönlü bir ihtiyaç.

Medrese-i Yusufiyelerdeki mahkûm sayısının artmasına bağlı olarak Yeni Asya takvimine olan ihtiyaç da haliyle arttı.

Çünkü; Yeni Asya takvimi çeşitli faydalı bilgilerden meydana gelen takvim olmakla birlikte adeta 720 sayfalık orjinal bir kitap. Kitabın içinde 3-4 tane küçük kitap var. Haliyle takvimin girdiği her koğuş Risale-i Nur’a bir basamak.

Cezaevinden bize gelen mektuplardan, gönderdiğimiz takvimlerdeki memnuniyet ifadelerinden ve tahliye olan bir kısım kimselerden dinledik ve bu köşemizde daha önce yazmıştık. Ve yıllardır siz okuyucularımızla, yani siz hizmet ortaklarımızla beraber en güzel şekilde bu hizmeti yaptık. İnşaallah, yine yapacağız.

Ve geçmiş yıllardaki TAKVİM hediye kampanyalarımızı en güzel şekilde destekleyerek bizleri şevklendirdiniz.

Ve bu yıl da aynı şekilde desteklerinizi bekliyoruz.

OKUYUCU GÖZÜYLE

ÇİZGİ ROMAN BEDİÜZZAMAN

SAİD NURSİ KİTABI

İsmail Mermer: Fevkalade güzel bir eser.

Yunus Pekacar: Çok güzel...

Mustafa Akyıl: Çok güzel, kendini okutturuyor.

Dr. Osman Ataç: Mükemmel.

Mustafa Büyükmelli: Harika.

Seyfullah Kaçan: Çok güzel.

Ahmet Kınalı: Çok güzel, akıcı, muazzam bir kitap.

Şakir Argın: Bediüzzaman belgeseli ve Türkiye’nin yakın tarihini öğrenmek için ideal bir eser.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Cezaevinde hükümlü olarak yatmaktayım. Burada günlerimi kitap okuyarak geçirmeye çalışıyorum.

Burada Risale-i Nur ve Bediüzzaman’ın hayatını, talebelerinin hayatını anlatan kitaplarınıda okumak istiyorum. Maddi imkanlarım el vermediği için almakta sıkıntı yaşıyorum.

İlginizden dolayı teşekkür ederim.

Bizimle irtibat için;

0532 471 53 52